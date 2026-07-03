В ритме города: T2 поддержит музыкальный фестиваль Roof Live в Краснодаре

Т2 выступит генеральным партнером фестиваля Roof Live 2026 – серии летних концертов, которые пройдут в амфитеатре парка «Краснодар». Компания создаст для своих абонентов отдельную бренд-зону для отдыха, а также предложит им специальные условия посещения: скидку 15% на покупку билетов и приоритетный проход на площадку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Roof Life Фото: пресс-служба Roof Life

Roof Live – новый для Краснодара формат летних концертов под открытым небом, который объединяет сольные выступления артистов разных жанров с удобной локацией в парке «Краснодар». Сезон будет состоять из 8 мероприятий и продлится до начала осени. На сцену проекта выйдет такие исполнители как: Линда, IOWA, Моя Мишель, Дельфин, Mona, группы Therr Maitz и «Градусы», а также музыкальный проект Sati Ethnica. Лайн-ап будет дополняться.

На протяжении всего фестиваля T2 предложит своим абонентам дополнительные возможности, которые сделают посещение каждого мероприятия еще приятнее. Так, в рамках программы лояльности «Больше» клиенты компании могут воспользоваться скидкой 15% при покупке билетов. Кроме того, на площадке им будут доступны особые преференции: отдельный фаст-трек и удобные пуфы для отдыха в бренд-зоне оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Roof Life Фото: пресс-служба Roof Life

T2 подготовил для гостей нескольких концертов фирменный сюрприз: во время финального трека будут запущены светящиеся маджентовые шары, с которыми получатся особенно эффектные фотографии. Впервые эта механика будет реализована на концерте Линды: певица откроет сезон Roof Live 2026 в Краснодаре 3 июля в 20:00.

Константин Мотлях, директор макрорегиона «Юг» T2: «Масштабные летние мероприятия – это встречи с друзьями, незабываемые эмоции и впечатления, которые останутся в памяти на долгое время. Именно поэтому партнерство с Roof Live для нас – это возможность сделать отдых наших абонентов более насыщенным и комфортным. Мы объединили в бренд-зоне T2 специальные привилегии, чтобы каждый концерт запомнился нашим клиентам вниманием к деталям. Поддержка культурных инициатив такого масштаба – это вклад в развитие городской среды, где краснодарцам захочется проводить время, подпевать любимым исполнителям, открывать новые музыкальные жанры и возвращаться снова».

krasnodar.t2.ru

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