«Кубань Кредит» участвует в Финансовом конгрессе Банка России

Банк «Кубань Кредит» принимает участие в Финансовом конгрессе Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июля. Кредитную организацию на площадке делового мероприятия представляет заместитель председателя Правления банка Елена Марущак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Кубань Кредит» Фото: пресс-служба «Кубань Кредит»

Конгресс традиционно объединил представителей российских и зарубежных банков, страховых компаний, пенсионных фондов, международных финансовых организаций и других участников финрынка. В рамках работы они обсудят развитие финансовых институтов, финтеха и платежной инфраструктуры, а также вопросы экономической стабильности и другие актуальные темы.

Программу Конгресса открыла пленарная сессия «Курс на долгосрочный рост: как не растерять возможности» с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной и заместителя Председателя Правительства Александра Новака. В фокусе дискуссии — условия для долгосрочного экономического роста, перспективы денежно-кредитной политики и факторы устойчивости российской экономики.

«Финансовый конгресс Банка России — одна из ключевых ежегодных экспертных площадок для открытого диалога регулятора, топ-менеджеров банков, представителей бизнеса и экономистов. Мероприятие позволяет эффективно оценивать актуальные макроэкономические риски, понимать вектор денежно-кредитной политики и направление новых этапов развития банковского сектора»,— прокомментировала событие заместитель председателя Правления Банка «Кубань Кредит» Елена Марущак.

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