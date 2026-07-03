На насосных станциях ТГВ осуществляется электроснабжение

Электроснабжение станицы Троицкой Крымского района, а также объектов водоснабжения, в том числе насосных станций Троицкого группового водопровода, осуществляется в полном объеме и по нормальной схеме. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западных электросетей «Кубаньэнерго» после информации МУП «Водоканал» о снижении подачи воды на Новороссийск в связи с аварийной ситуацией на ТГВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В пресс-службе ЮЗЭС заявили, что на высоковольтной линии электропередач, обеспечивающей электроснабжение объектов водозабора и потребителей станицы Троицкой, сработала система автоматического повторного включения. Процесс продлился не более четырех секунд. В компании подчеркнули, что благодаря срабатыванию системы удалось избежать нарушение электроснабжения потребителей.

Ранее в МУП «Водоканал» Новороссийска сообщили, что на ТГВ произошло аварийное отключение насосного оборудования из-за отсутствия электричества, что спровоцировало снижение подачи воды на Новороссийск и Геленджик. На территории Новороссийска подача воды будет организована по утреннему и вечернему графику по четыре часа в сутки: с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00 до стабилизации ситуации.

Кристина Мельникова