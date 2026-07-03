Вода в Новороссийске будет идти по четыре часа в сутки
В Новороссийске вводят сокращенный график подачи воды из-за внештатной ситуации на Троицком групповом водопроводе. Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», водоснабжение в городе будет осуществляться по четыре часа в сутки до стабилизации обстановки.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Рано утром 3 июля на электросетях внешнего электроснабжения со стороны подстанции «Троицкая» ПАО «Россети Кубань» в станице Троицкой произошло самопроизвольное отключение части электронасосов в скважинах на насосной станции. В пять часов утра на Новороссийск и Геленджик снизили подачу воды.
В Новороссийске водоснабжение будет подаваться с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00 3 июля и до стабилизации ситуации на Троицком групповом водопроводе. По заявкам жителей МУП «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.
После завершения восстановительных работ водоснабжение будет восстановлено. «Водоканал» не прогнозирует чрезвычайную ситуацию.