Вода в Новороссийске будет идти по четыре часа в сутки

В Новороссийске вводят сокращенный график подачи воды из-за внештатной ситуации на Троицком групповом водопроводе. Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», водоснабжение в городе будет осуществляться по четыре часа в сутки до стабилизации обстановки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Рано утром 3 июля на электросетях внешнего электроснабжения со стороны подстанции «Троицкая» ПАО «Россети Кубань» в станице Троицкой произошло самопроизвольное отключение части электронасосов в скважинах на насосной станции. В пять часов утра на Новороссийск и Геленджик снизили подачу воды.

В Новороссийске водоснабжение будет подаваться с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00 3 июля и до стабилизации ситуации на Троицком групповом водопроводе. По заявкам жителей МУП «Водоканал» будет осуществлять подвоз воды автоцистернами по заявкам.

После завершения восстановительных работ водоснабжение будет восстановлено. «Водоканал» не прогнозирует чрезвычайную ситуацию.

Кристина Мельникова