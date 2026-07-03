Денис Мацуев, ледовое шоу и опера «Мария Стюарт»

В выходные жителям и гостям Сочи будут доступны разнообразные развлечения: можно посетить поэтический вечер или спектакль по пьесе Шекспира, отправиться в цирк или кинотеатры и посмотреть кинопремьеры. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Где послушать музыку

В пятницу 3 июля, в 17:00 в Культурном центре «Сириус» состоится камерный концерт Дениса Мацуева и его проекта «Крещендо». В программе: концерт для фортепиано с оркестром ля минор Шумана в переложении для фортепиано и струнного квинтета, а также сольный блок Дениса Мацуева с произведениями Баха, Шумана и Бетховена. В концерте участвуют Гайк Казазян (скрипка), Сергей Полтавский (альт), Борислав Струлев (виолончель), Василий Андреев (контрабас) и 19-летняя скрипачка Стефания Поспехина. Продолжительность — 60 минут.

Стоимость билета — от 1800 руб. (6+)

5 июля в 20:00 на сцене Фестивального зала состоится концерт певицы Жасмин с программой «Головоломка». В основе шоу — интерактивное действие, где сцена и музыка объединяются в тематическую головоломку, символизирующую творчество артистки. В программе — новые песни и известные хиты исполнительницы, а также декорации и световые эффекты. Режиссер шоу — Василий Козарь. Продолжительность концерта не указана.

Стоимость билета — от 1500 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

3 июля в 19:00 в Новом театре Сочи (ул. Орджоникидзе, 5) состоится спектакль «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. В основе сюжета — три переплетающиеся линии: история афинских влюбленных, конфликт царя и королевы эльфов, а также комичные репетиции группы ремесленников. Продолжительность спектакля не указана.

Стоимость билета — от 1900 руб. (18+)

Параллельно в Зимнем театре будет идти спектакль «Ханума» в постановке Краснодарского музыкального театра. Это классическая комедия-водевиль по пьесе Авксентия Цагарели, действие которой разворачивается в старом Тифлисе. Режиссер и балетмейстер — Александр Мацко, дирижер-постановщик — Юрий Богатырев, сценограф — Анастасия Глебова. Продолжительность спектакля — 180 минут.

Стоимость билета — от 1000 руб. (16+)

4 июля в 11:00 в Зимнем театре состоится балетный спектакль «Золушка» в постановке Центра балета и изящных искусств Этуаль. Спектакль по мотивам классической сказки о девушке, которая благодаря доброте и вере в мечту попадает на королевский бал, исполнен на музыку Сергея Прокофьева. В постановке объединены ученики центра, профессиональные артисты балета и дети с особенностями развития. Продолжительность балета не указана.

Стоимость билета — от 600 руб. (0+)

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Что смотреть в кино

До 8 июля в кинотеатрах Сочи будут показывать фильм ужасов «Обсессия» режиссера Карри Баркера. По сюжету безнадежный романтик Беар с помощью волшебной палочки загадывает, чтобы девушка его мечты влюбилась в него. Желание исполняется, но ее одержимость становится пугающей. В ролях: Майкл Джонстон, Инде Наварретт, Купер Томлинсон, Меган Лоулесс. Продолжительность фильма — 108 минут. Сеансы по расписанию кинотеатров.

Стоимость билета — от 670 руб. (18+)

Также до 8 июля в прокате будет фильм «Майкл» режиссера Антуана Фукуа. Это биографическая драма, посвященная жизни и творчеству Майкла Джексона. Главную роль исполнил Колман Доминго. Продолжительность фильма — 130 минут. Сеансы по расписанию кинотеатров.

Стоимость билета — от 400 руб. (18+)

20 июня в кинотеатре «МореМолл» в 15:00 состоится показ оперы «Мария Стюарт» в рамках проекта TheatreHD с Зальцбургского фестиваля 2025 года. Постановка режиссера Ульриха Раше, вдохновленная трагедией Фридриха Шиллера, представляет историю противостояния двух королев: Марии Стюарт (Кейт Линдси) и Елизаветы I (Лизетт Оропеса). Сценическое решение с двумя вращающимися кругами и минималистичным оформлением фокусируется на психологическом конфликте персонажей. Дирижер — Антонелло Манакорда, партию графа Лестера исполняет Бехзод Давронов, роль Сесила — Томас Леман, Тальбота — Алексей Кулагин. Продолжительность показа — 148 минут.

Стоимость билета — от 650 руб. (16+)

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Куда сходить еще

4 июля в 19:00 в Зимнем театре состоится поэтический концерт Анны Егоян «Любовь сквозь время». В программе — стихотворения о чувствах, сопровождаемые живой музыкой композитора Эдуарда Назарова и струнного квартета. Продолжительность концерта не указана.

Стоимость билета — от 2500 руб. (12+)

С 3 по 7 июля в 19:30 на «Сочи Парк Арене» пройдет ледовое шоу «Аленький цветочек» Татьяны Навки. В основе спектакля — одноименная сказка Сергея Аксакова о любви, способной разрушить заклятие. В постановке участвуют звезды мирового фигурного катания: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Марк Кондратюк и другие. Продолжительность шоу — 1 час 20 минут.

Стоимость билета — от 2000 руб. (12+)

4 и 5 июля в 17:00 в цирке на манеже покажут шоу «Бурлеск» заслуженного артиста РФ Гии Эрадзе. Это постановка Российской государственной цирковой компании, созданная на основе номеров, представленных на фестивале в Монте-Карло. В программе участвуют более 100 артистов: акробаты, гимнасты, жонглеры, воздушные гимнасты, а также дрессированные животные — лошади, пони, ламы, зебры, лемуры и другие. Продолжительность шоу — 3 часа с одним антрактом. Для детей до 12 лет обязательно сопровождение взрослого, дети до 3 лет проходят бесплатно без места.

Стоимость билета — от 2500 руб. (0+)

Также в субботу и воскресенье Skypark Сочи будет праздновать свое 12-летие. Гостей ждут активные игры, мастер-классы, шоу-тайм на банджи. Вечером 4 июля — вечеринка Skypark!live с лазерным шоу и выступлениями диджеев, а 5 июля именинным тортом угостят всех прыгунов на аттракционе Bungy 69.

Стоимость билета — от 1080 руб. (0+)

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