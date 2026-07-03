Минобороны РФ: над Черным морем и другими регионами сбили 155 БПЛА

Прошедшей ночью со 2 на 3 июля над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря, силы ПВО сбили 155 украинских беспилотников. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным минобороны, в период с 20:00 2 июля по 07:00 3 июля беспилотники ликвидировали над Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей. Дроны сбивали над Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Белгородской и Ростовской областями, над Московским регионом и другими территориями РФ.

Кристина Мельникова