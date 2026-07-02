Проектирование водовода в Восточном районе Новороссийска завершат к декабрю

Проектирование водовода на улице Магистральная в Восточном районе Новороссийска планируют завершить в декабре текущего года, об этом сообщил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров. Параллельно с водоводом на улице Магистральная специалисты проектируют водовод, который протянется до Новороссийска от Вербовой балки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Администрация Новороссийска утвердила «дорожные карты» по ключевым объектам водоснабжения. По словам Рафаэля Беглярова, на совещании по стабилизации режима водоснабжения были также утверждены сроки оформления сервитутов и межевых планов для Неберджаевского водовода и коллектора в Мысхако. Документацию должны подготовить до конца августа.

Также специалисты начинают проектирование резервуаров чистой воды на горе Раевская и емкости объемом 1 тыс. куб. м в селе Мысхако. Рафаэль Бегляров отметил, что принятие данных мер поможет повысить надежность системы водоснабжения в период пиковых нагрузок.

На совещании «Водоканалу» дали поручение подготовить график ремонта участков дорог в Восточном районе, которые были вскрыты при замене труб.

Кристина Мельникова