IOWA, Линда и «Призрак в доспехах»

В эти выходные жителей и гостей Краснодара ждет разнообразная и интересная программа мероприятий. В городе пройдут концерты хип-хоп- и поп-артистов, различные театральные постановки на основе знаменитых литературных произведений, а в кинотеатрах покажут множество новинок. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

3 июля в 18:00 в Sgt. Pepper’s Bar состоится концерт хип-хоп- и рэп-исполнителя Newlightchild. Артист приедет в Краснодар со своим сольным выступлением и представит публике лучшие песни, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 2474 рублей (16+)

3 июля в 19:00 в Филармонии им. Григория Пономаренко выступит Сергей Пестов со своим концертом «Война и мир». Как сказано в описании к мероприятию, многие из его песен стали символом стойкости и любви к Родине. Его творчество звучит с такой же силой и правдой, как и сама жизнь.

Стоимость билетов — от 300 рублей (6+)

3 июля в 20:00 в концертном зале Roof Live выступит инди-певица Линда. Артистка представит своим поклонникам новые песни и лучшие композиции.

Стоимость билетов — от 2900 рублей (16+)

3 июля в 20:00 в Порту 219 состоится концерт электронной музыки Berat Mert Demir DJ Set, на котором выступит один из самых обсуждаемых артистов новой турецкой электронной сцены, чьи песни захватили этим летом клубы и социальные сети.

Стоимость билетов — от 4000 рублей (16+)

3 июля в 20:00 в Доме Simple Music пройдет концерт с песнями Майкла Джексона. В формате камерного ансамбля его абсолютная власть над ритмом и гармонией становится лишь очевиднее. Легендарные хиты, от драйва Beat It до исповедальной Stranger in Moscow, обнажают свою сложную анатомию, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 1500 рублей (0+)

4 июля в 20:00 в концертном зале Roof Live выступит группа IOWA, созданной певицей и автором песен Катей IOWA. На концерте зрители услышат хиты группы — «Маршрутка», трек «Улыбайся» и вирусный «Бьет Бит», саундтрек A Million Ways.

Стоимость билетов — от 3400 рублей (16+)

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Какие спектакли посмотреть

3 июля в 17:30 и в 20:30 в Одном театре зрителям представят постановку «Иоганнес и Маргарет». Организаторы предупреждают, что в основе спектакля психологический анализ сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель», в спектакле много предмета и мало привычного нарратива, спектакль шумовой — это важная часть повествования, так говорят предметы, а также на спектакле всего 12 зрителей (6 человек сидят напротив 6).

Стоимость билетов — от 2000 рублей (16+)

3, 4 и 5 июля в театре «Мой» покажут спектакль «Дамочки». Как сказано в описании, это взрывной, озорной, наполненный хулиганским юмором спектакль по рассказам Аверченко, поставленный в форме игрового театра. Команда арт-пространства «Дом культуры» исследует природу женских капризов и мужского стереотипного мышления.

Стоимость билетов — от 1600 рублей (16+)

3 и 4 июля в театре Veritas покажут драматическую постановку «Прощание в июне». На первый взгляд, это ничем не примечательная история о двух поколениях, которые сталкиваются с необходимостью выбора, первой влюбленностью, несправедливостью и болью от последствий принятых решений. Но должен ли человек стоять перед выбором, который сделать практически невозможно?

Стоимость билетов — от 1100 рублей (12+)

4 июля в 11:00 и в 14:00 в Театре кукол самым юным зрителям представят постановку «Вокруг света за 60 минут». Для детей это возможность посетить континенты и разные страны за короткое время. За час можно побывать в загадочной Японии, снежной Антарктиде, жаркой Индии, древнем Египте, экзотической Мексике и далекой Австралии. Силачи сумо, баварские охотники, удивительные слоны и теневой театр Китая ждут гостей.

Стоимость билетов — от 500 рублей (6+)

4 июля в 17:30 и в 20:30 в Одном театре покажут «Осеннюю сонату». Это постановка по мотивам киносценария Ингмара Бергмана «Осенняя соната». История семьи всемирно известной пианистки Шарлотты и двух ее дочерей, Евы и Елены. По сюжету, Шарлотта потеряла человека, с которым жила многие годы. Потрясенная его смертью, она принимает приглашение своей дочери Евы и приезжает к ней погостить в загородном доме. Там ее ждет неприятный сюрприз: кроме Евы, в доме находится и вторая дочь — Елена, которую Шарлотта некогда поместила в клинику для душевнобольных, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 1000 рублей (16+)

5 июля в 18:00 в театре Veritas зрителям представят постановку под названием «Шинель», основанную на одноименном произведении Н.В. Гоголя. В постановке Акакий — это прообраз человека, который действительно может довольствоваться тем, что у него есть, и находить счастье в мелочах. Но, как часто бывает, таким людям не место «в нормальном обществе» — необходимо или «изгнать», или «приручить» непохожего. Любой ценой.

Стоимость билетов — от 750 рублей (18+)

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Что посмотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Иллюзия убийства». Это испанский ремейк южнокорейской «Ночи воспоминаний» — триллер о двух братьях, один из которых внезапно пропадает. В описании сказано, что после переезда в новый дом Марио становится свидетелем дерзкого похищения своего старшего брата Давида. Спустя несколько дней Давид возвращается, но ведет себя очень странно. Пытаясь разобраться в случившемся, Марио обнаруживает связь с нераскрытым убийством, которое потрясло город много лет назад. Он понимает: доверять нельзя никому.

Стоимость билетов — от 590 рублей (18+)

Для любителей комедии и боевика в кинотеатрах показывают «Ночной бизнес» с Расселом Кроу в главной роли. По сюжету, Манко владеет роскошным ночным клубом в сердце Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей не менее роскошной женой. Но за высокий статус в мире порока рано или поздно приходится платить. Когда его грабят посреди ночи, забирая отмытые деньги картеля, Манко понимает, что попал по полной.

Стоимость билетов — от 490 рублей (18+)

Жители и гости Краснодара также могут посмотреть аниме боевик «Призрак в доспехах». Это новое прочтение легендарной манги про девушку-киборга и таинственного хакера. Первые эпизоды аниме-сериала 2026 на большом экране. Как говорится в описании, в будущем, где кибернетические технологии стали неотъемлемой частью жизни, граница между человеком и машиной практически исчезла. Люди могут заменять тело на искусственное, а сознание — переносить и изменять. Майор Мотоко Кусанаги, киборг и сотрудник Девятого отдела общественной безопасности, занимается расследованием киберпреступлений и угроз, связанных с вмешательством в человеческий разум.

Стоимость билетов — от 480 рублей (18+)

Для самых юных зрителей в кинотеатрах показывают «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Покой богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя, говорится в описании.

Стоимость билетов — от 250 рублей (6+)

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Куда сходить еще

До 31 июля в Музее-заповеднике им. Фелицына краснодарцы могут посетить историческую выставку «Кубань в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Выставка рассказывает об истории боевых действий на Кубани в контексте противостояния Советского Союза и фашистской Германии. Демонстрируются экипировка, вооружение и снаряжение советских и немецких войск, личные вещи, документы и фотографии участников сражений.

Стоимость билетов — от 150 рублей (6+)

5 июля в 18:00 в StandUp Bar Krasnodar выступит Алиса Дударева со своим юмористическим шоу «Стендап со зрителями». Гостей ждут лучшие шутки и приятная атмосфера.

Стоимость билетов — от 2000 рублей (18+)

4 июля в 18:00 в стендап-баре «Маяковский» зрителям представят юмористическое шоу «Опытный микрофон». Будут выступать ребята, у которых миллионы просмотров в социальных сетях и тысячи просмотров на различных видеохостингах.

Стоимость билетов — от 300 рублей (18+)

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