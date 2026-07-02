Власти Дона не подобрали участки для Красносулинского и Новочеркасского МЭОКов

В Ростовской области продолжается подбор земельных участков для строительства трех мусороперерабатывающих экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК). Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пояснили в министерстве, строительство МЭОКов запланировано в Красносулинской, Миллеровской и Новочеркасской зонах деятельности региональных операторов.

«В настоящее время ведется подбор подходящих земельных участков, соответствующих действующему законодательству для создания таких объектов. После определения земельных участков возможно принять решение о способе финансирования строительства объектов и разработке проектно-сметной документации»,— уточнили в министерстве.

Вместе с тем, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», строительство межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса в Красносулинской зоне планируется завершить к декабрю 2028 года. Мощность планируемого комплекса составит 230 тыс. тонн. В настоящее время определяется стоимость проекта. Российский экологический оператор сообщал, что проект будет реализован через концессионное соглашение.

Кроме того, начало строительства Новочеркасского МЭОК было запланировано на май 2025 года. По состоянию на апрель прошлого года проектно-сметная документация уже была разработана, получены заключения экспертиз и разрешения, а также утверждена программа инвестора.

Наталья Шинкарева