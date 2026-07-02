ЗПИФ АВИУМ стал доступен на Московской бирже

1 июля 2026 года на Московской бирже стартовали торги паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) АВИУМ от Alias Group с гибридной инвестиционной моделью, ориентированной на высококачественную офисную недвижимость класса А в Москве. Девелопером проекта является компания НЕОМЕТРИЯ (ключевой актив Alias Group).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alias Group Фото: Alias Group

Торжественная церемония запуска торгов состоялась в здании Московской биржи при участии представителей управляющей компании ТЕТИС Кэпитал, а также операционного партнера CORE.XP. Вывод ЗПИФ АВИУМ на биржу стал ключевым этапом реализации инвестиционного продукта, сочетающего девелоперскую и арендную стратегию в едином инструменте. Гибридная модель фонда предполагает получение доходности за счет роста стоимости актива и стабильного арендного потока от объектов офисной недвижимости премиального сегмента.

Паи фонда доступны на Московской бирже. Для совершения сделок инвестору достаточно воспользоваться мобильным приложением брокера, найти инструмент «ЗПИФ АВИУМ» и подать заявку на приобретение паев. Сделки заключаются в рамках биржевой торговой сессии, что обеспечивает рыночную ликвидность, прозрачное ценообразование и возможность оперативного входа и выхода из инвестиций без длительных процедур согласования. Паи фонда доступны квалифицированным инвесторам и могут приобретаться, в том числе, на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Устойчивость модели во многом определяет локация и высокий класс проекта: бизнес-центр А класса АВИУМ расположен в одной минуте от станции МЦК Зорге, в деловом кластере Большой Сити и в зоне влияния Ленинградского делового коридора. Это обеспечивает высокую транспортную доступность: 25 минут до центра Москвы, 35 минут до аэропорта Шереметьево и эффективную связь с ключевыми деловыми районами — Москва-Сити, Ходынка, Хорошёво-Мнёвники, Фили-Кутузовский и Белорусско-Савёловский.

Портфель фонда формируют наиболее востребованные смежные этажи с панорамными видами и машино-местами в подземном паркинге с прямым доступом к офисам и торговой галерее. После ввода объекта в эксплуатацию в 2028 году, площади передаются в долгосрочную аренду якорным арендаторам. Прогнозы аналитиков CORE.XP указывают, что именно крупные качественные лоты станут самым дефицитным предложением на рынке офисной недвижимости. Целевым сценарием является заключение долгосрочного договора аренды с ежегодной индексацией ставки. Арендаторы, в свою очередь, получают помещения в состоянии Shell & Core и могут спроектировать офисное пространство под собственные корпоративные стандарты. Всё это формирует прогнозируемый денежный поток на длинном горизонте, причём сама конструкция фонда исключает необходимость обязательной фиксации прибыли путём выхода из актива до ввода здания в эксплуатацию.

Принципиальное преимущество модели — объединение двух стратегий, которые прежде существовали по отдельности. На этапе строительства действует девелоперская модель: активы приобретаются на ранней стадии строительства с дисконтом 13–22% к среднерыночному уровню локации. После ввода объекта запускается рентная модель, генерирующая стабильный поток от долгосрочных арендных договоров.

«Мы представляем продукт, аналогов которому по сочетанию стратегий в биржевом контуре на российском рынке пока нет,— подчеркивает директор по инвестициям Alias Group Юлия Сидская.— Паи фонда позволяют инвестору зайти в девелоперский проект с оптовым дисконтом, но с порогом входа, сопоставимым с розничным, и при этом не брать на себя операционные риски управления объектом. Возможность размещения на ИИС добавляет налоговую эффективность, что формирует условия для долгосрочного результата».

Такая структура даёт пайщикам вариативность: инвесторы со среднесрочным горизонтом планирования могут реализовать паи на пике девелоперского цикла, а консервативные участники — сохранить позицию и получать арендную доходность. Целевой показатель ROI составляет 32%. Кроме того, подобный формат снимает проблему дробления офисов: у бизнес-центра не возникает множества собственников, сохраняется возможность сдавать крупные лоты якорным арендаторам и остаётся гибкость в ценообразовании. Для пайщиков это означает оптовый вход в проект на ранней стадии, низкий порог входа, отсутствие необходимости операционного управления и отсутствие прямой конкуренции с мелкими частными офисами.

«Инвесторы всё чаще ищут понятные инструменты вложений в недвижимость. Такая модель позволяет участвовать в росте стоимости качественного офисного актива и в дальнейшем получать доход от аренды без необходимости самостоятельно управлять объектом»,— прокомментировала Мария Зимина, исполнительный директор CORE.XP.

«ЗПИФ АВИУМ сочетает в себе потенциал рынка качественной коммерческой недвижимости в Москве и профессиональную экспертизу нашей команды в управлении закрытыми паевыми фондами. Мы видим спрос со стороны частных и институциональных инвесторов на прозрачные, регулируемые инструменты с понятной стратегией и прогнозируемым денежным потоком, и запуск этого фонда отвечает этим ожиданиям. Для инвесторов — это возможность получить доступ к качественному проекту с понятным горизонтом и четкой системой контроля рисков»,— отметил Александр Воронков, генеральный директор УК ТЕТИС Кэпитал.

Ключевым фактором устойчивости модели выступает профессиональное управление и экспертиза на всех этапах, которые обеспечивают стратегический консультант и операционный партнёр CORE.XP, а также управляющая компания ТЕТИС Кэпитал, которая займется доверительным управлением ЗПИФ АВИУМ. Финансовым партнёром проекта выступает Банк ВТБ.

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