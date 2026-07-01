В Севастополе 2 июля будут продавать топливо по QR-кодам

В Севастополе продажа топлива на АЗС 2 июля будет осуществляться по QR-кодам. Получение кодов стартовало 1 июля в 22:15. Об этом в своем max-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом на территории Севастополя продолжает действовать ограничение. Заправить можно 20 литров конкретной марки топлива в конкретный автомобиль, уточнил глава города.

Полученный накануне QR-код нужно использовать в период с 09:00 до 21:00. По нему можно будет заправить только машину, а отпуск любого вида горючего в канистры запрещен, сказано в сообщении.

В чат-боте мессенджера Max водители могут заранее ввести регистрационный номер ТС, до непосредственного запуска выдачи QR-кода.

Сергей Емельянов