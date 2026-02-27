«Ласточкам» не хватает проводов
В Рыбинске подняли вопрос быстрого ж/д сообщения с Москвой
Депутаты муниципального совета Рыбинска готовят обращение в областную думу и к губернатору Ярославской области с просьбой наладить прямое и быстрое железнодорожное сообщение с Москвой. Сейчас прямой поезд идет через Углич более 12 часов. Быстрее доехать через Ярославль, но прямого поезда нет, так как участок до Рыбинска не электрифицирован.
Фото: ОАО «РЖД»
Из Рыбинска в Москву предлагают запустить скоростные электропоезда. Инициативу депутат Ярославской областной думы Роман Полкуев озвучил на заседании муниципального совета городского округа.
Господин Полкуев объяснил, что жители и предприятия города нуждаются в более быстром ж/д сообщении между Рыбинском и столицей, чем предлагается им сейчас. В настоящее время от Рыбинска до Москвы по пятницам и воскресеньям ходит только один поезд — 301Я/302Я. Он идет через Тверскую область, делая остановки в Сонкове, Кашине, Калязине, затем возвращается в Ярославскую область — в Углич, и только потом идет в сторону Москвы вновь через Калязин, а далее Скнятино и Лобню, прибывая на Восточный вокзал столицы.
«Примерно суммарное время в пути 12 часов. Он практически не востребован, загрузки у этих поездов нет. Жители Рыбинска, студенты, специалисты, туристы, предприниматели, все, кому нужна связь со столицей, оказываются в ситуации выбора между медленным, но прямым поездом или быстрым, но неудобным маршрутом с пересадками. Это сдерживает развитие нашего города, ограничивает мобильность граждан и снижает инвестиционную привлекательность нашего города»,— сказал депутат.
Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков согласился с Романом Полкуевым в части неудобства действующего маршрута, следующего из Рыбинска через Углич в Москву.
«Они сделали абсолютно нелепый поезд. Кто на нем ездит? Я раньше ездил до Москвы дольше, чем до Питера, извините. Никто не будет добираться до Москвы петлей. Конечно, у них будет убыток. РЖД 4-5 лет назад приняли неправильно решение, надо им помочь»,— сказал господин Рудаков.
В качестве альтернативы депутат облдумы предложил поезд, который будет ходить из Рыбинска в Москву (Ярославский вокзал) через Ярославль (Ярославль-Главный). Общее время в пути составит около 4,5 часов.
Для регионального экспресса уже просчитали потенциальный пассажиропоток на основе опросов предприятий, анализа текущих продаж билетов и туристического потока.
«РЖД не будет запускать убыточный маршрут — все это понимают. Потенциальный пассажиропоток составляет 300-550 человек в сутки вообще в принципе. При двух рейсах в сутки, утром и вечером, это дает загрузку 150-275 пассажиров в составе. Вполне достаточный уровень для рентабельности»,— объяснил депутат.
Однако для запуска электропоезда потребуется электрификация участка протяженностью 50 км от Рыбинска до Ярославля. Работы РЖД может провести в рамках своей инвестиционной программы.
«Это требует серьезных инвестиций, но это не космический проект, как многие думают, а это типовые задачи, которые РЖД решает по всей стране. С достаточно позитивным результатом это было решено у наших соседей в других областях. Наш вопрос позволит получить от РЖД точную смету и технико-экономическое обоснование этих работ»,— пояснил Роман Полкуев.
Глава Рыбинска допустил иные варианты решения проблемы. На заседании решили, что господин Полкуев совместно с рыбинскими депутатами подготовит обращение в областную думу и к губернатору с просьбой инициировать проработку вопроса быстрого ж/д сообщения с Москвой с РЖД и Министерством транспорта РФ. Вместе с тем 27 февраля губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале о встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым, в ходе которой обсуждалось и ж/д сообщение с Рыбинском.
«Рассмотрели возможности сокращения времени в пути до Углича и Рыбинска, увеличения вместимости поездов и количества рейсов между столицей и Ярославлем»,— написал господин Евраев.
Как отметил депутат Ярославской областной думы на заседании совета, скоростное сообщение с Москвой позволит сохранить в Рыбинске молодежь, которая учится в Москве, разгрузить автомобильную трассу М-8 и нарастить туристический поток на 20-40%, как это произошло в соседних регионах. Дмитрий Рудаков подчеркнул, что налаживание ж/д сообщения со столицей — вопрос не только Рыбинска, но и всей западной части региона, в том числе Брейтова, Большого Села, Пошехонья и Некоуза.
«Проблема логистического тупика — это никакая не проблема туризма, это в 52-ю очередь. В первую очередь — это проблема предприятий. На встречах губернатора с промышленными предприятиями это первый вопрос у директоров. Потому что они все вертикально интегрированы, у них взаимодействие невероятное»,— сказал господин Рудаков.
Те же проблемы, сообщил мэр, предприятия испытывают и с грузоперевозками. В городе располагаются около 50 промышленных предприятий разного уровня, многие из которых нуждаются в перевозке грузов в столицу и из нее.
Господин Полкуев рассказал, что ранее город уже обращался в РЖД с просьбой о быстром ж/д сообщении с Москвой, но получил «отписку». «РЖД ответило, что существует маршрут 12-часовый и загрузки на нем нет, соответственно, у вас нет спроса. К обращению не было приложено аналитики, что у нас огромное количество людей ездят на машинах, на автобусах, которые доезжают до Ярославля и оттуда едут. РЖД не поняла, что мы от них хотим. Сейчас этот момент более проработан»,— пояснил депутат.