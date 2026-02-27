«Ласточкам» не хватает проводов

Депутаты муниципального совета Рыбинска готовят обращение в областную думу и к губернатору Ярославской области с просьбой наладить прямое и быстрое железнодорожное сообщение с Москвой. Сейчас прямой поезд идет через Углич более 12 часов. Быстрее доехать через Ярославль, но прямого поезда нет, так как участок до Рыбинска не электрифицирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОАО «РЖД» Фото: ОАО «РЖД»

Из Рыбинска в Москву предлагают запустить скоростные электропоезда. Инициативу депутат Ярославской областной думы Роман Полкуев озвучил на заседании муниципального совета городского округа.

Господин Полкуев объяснил, что жители и предприятия города нуждаются в более быстром ж/д сообщении между Рыбинском и столицей, чем предлагается им сейчас. В настоящее время от Рыбинска до Москвы по пятницам и воскресеньям ходит только один поезд — 301Я/302Я. Он идет через Тверскую область, делая остановки в Сонкове, Кашине, Калязине, затем возвращается в Ярославскую область — в Углич, и только потом идет в сторону Москвы вновь через Калязин, а далее Скнятино и Лобню, прибывая на Восточный вокзал столицы.

«Примерно суммарное время в пути 12 часов. Он практически не востребован, загрузки у этих поездов нет. Жители Рыбинска, студенты, специалисты, туристы, предприниматели, все, кому нужна связь со столицей, оказываются в ситуации выбора между медленным, но прямым поездом или быстрым, но неудобным маршрутом с пересадками. Это сдерживает развитие нашего города, ограничивает мобильность граждан и снижает инвестиционную привлекательность нашего города»,— сказал депутат.

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков согласился с Романом Полкуевым в части неудобства действующего маршрута, следующего из Рыбинска через Углич в Москву.

«Они сделали абсолютно нелепый поезд. Кто на нем ездит? Я раньше ездил до Москвы дольше, чем до Питера, извините. Никто не будет добираться до Москвы петлей. Конечно, у них будет убыток. РЖД 4-5 лет назад приняли неправильно решение, надо им помочь»,— сказал господин Рудаков.

В качестве альтернативы депутат облдумы предложил поезд, который будет ходить из Рыбинска в Москву (Ярославский вокзал) через Ярославль (Ярославль-Главный). Общее время в пути составит около 4,5 часов.

Для регионального экспресса уже просчитали потенциальный пассажиропоток на основе опросов предприятий, анализа текущих продаж билетов и туристического потока.

«РЖД не будет запускать убыточный маршрут — все это понимают. Потенциальный пассажиропоток составляет 300-550 человек в сутки вообще в принципе. При двух рейсах в сутки, утром и вечером, это дает загрузку 150-275 пассажиров в составе. Вполне достаточный уровень для рентабельности»,— объяснил депутат.

Однако для запуска электропоезда потребуется электрификация участка протяженностью 50 км от Рыбинска до Ярославля. Работы РЖД может провести в рамках своей инвестиционной программы.

«Это требует серьезных инвестиций, но это не космический проект, как многие думают, а это типовые задачи, которые РЖД решает по всей стране. С достаточно позитивным результатом это было решено у наших соседей в других областях. Наш вопрос позволит получить от РЖД точную смету и технико-экономическое обоснование этих работ»,— пояснил Роман Полкуев.

Глава Рыбинска допустил иные варианты решения проблемы. На заседании решили, что господин Полкуев совместно с рыбинскими депутатами подготовит обращение в областную думу и к губернатору с просьбой инициировать проработку вопроса быстрого ж/д сообщения с Москвой с РЖД и Министерством транспорта РФ. Вместе с тем 27 февраля губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале о встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым, в ходе которой обсуждалось и ж/д сообщение с Рыбинском.

«Рассмотрели возможности сокращения времени в пути до Углича и Рыбинска, увеличения вместимости поездов и количества рейсов между столицей и Ярославлем»,— написал господин Евраев.

Как отметил депутат Ярославской областной думы на заседании совета, скоростное сообщение с Москвой позволит сохранить в Рыбинске молодежь, которая учится в Москве, разгрузить автомобильную трассу М-8 и нарастить туристический поток на 20-40%, как это произошло в соседних регионах. Дмитрий Рудаков подчеркнул, что налаживание ж/д сообщения со столицей — вопрос не только Рыбинска, но и всей западной части региона, в том числе Брейтова, Большого Села, Пошехонья и Некоуза.

«Проблема логистического тупика — это никакая не проблема туризма, это в 52-ю очередь. В первую очередь — это проблема предприятий. На встречах губернатора с промышленными предприятиями это первый вопрос у директоров. Потому что они все вертикально интегрированы, у них взаимодействие невероятное»,— сказал господин Рудаков.

Те же проблемы, сообщил мэр, предприятия испытывают и с грузоперевозками. В городе располагаются около 50 промышленных предприятий разного уровня, многие из которых нуждаются в перевозке грузов в столицу и из нее.

Господин Полкуев рассказал, что ранее город уже обращался в РЖД с просьбой о быстром ж/д сообщении с Москвой, но получил «отписку». «РЖД ответило, что существует маршрут 12-часовый и загрузки на нем нет, соответственно, у вас нет спроса. К обращению не было приложено аналитики, что у нас огромное количество людей ездят на машинах, на автобусах, которые доезжают до Ярославля и оттуда едут. РЖД не поняла, что мы от них хотим. Сейчас этот момент более проработан»,— пояснил депутат.

Алла Чижова