«Пенсионеры» постараются для всех

Партия пенсионеров 26 июня провела предвыборный съезд, в ходе которого выдвинула список кандидатов в Госдуму, а также представила политическую программу, призванную отвлечь потенциальных избирателей от собственного названия. Бюджетникам «пенсионеры» пообещали соцзащиту, молодежи — отказ от запретов, а президенту — решение демографической проблемы. Среди кандидатов в Госдуму нашлось место ветеранам спецоперации и даже бывшему члену ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) Эрик Праздников

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Глава Российской партии пенсионеров за социальную справедливость (РППСС) Эрик Праздников

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

В день съезда «пенсионеры» предстали партией многих смыслов: «нормальной жизни», «зубастой России» (доступная стоматология — одна из ее «фишек»), но главное — партией всех поколений, причем как с точки зрения групп населения, чьи интересы она стремится представлять, так и с точки зрения собственного состава. По словам лидера организации доктора медицинских наук Эрика Праздникова, средний возраст делегатов, приехавших в Москву,— около 50 лет. И к следующему предвыборному съезду он может снизиться, стоит лишь подрасти представителям «Внуков» — молодежного движения партии.

Двадцатилетних «пенсионеров» название выбранной ими политической силы не смущает. «Это партия нынешних, будущих, всех»,— объяснил представитель «Внуков» Михаил Мелкобродов. Свое взаимодействие с «пенсионерами» молодежь описывает амбициозно: «Это стартап». Малая партия, по мнению активистов, это в том числе пространство для роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член Генерального Совета Партии пенсионеров Владимир Зиновьев (второй справа) на съезде РППСС Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Участники съезда Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Глава Партии пенсионеров Эрик Праздников (слева) и депутат Новосибирского Законодательного Собрания, заместитель председателя Центрального Совета политической партии РППСС Владимир Ворожцов (в центре) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Председатель правления отделения Партии пенсионеров в Республике Марий Эл, член центрального совета партии Валентина Злобина (справа) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева Эрик Праздников (в центре) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член Генерального Совета Партии пенсионеров Владимир Зиновьев (второй справа) на съезде РППСС Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Участники съезда Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Глава Партии пенсионеров Эрик Праздников (слева) и депутат Новосибирского Законодательного Собрания, заместитель председателя Центрального Совета политической партии РППСС Владимир Ворожцов (в центре) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото Председатель правления отделения Партии пенсионеров в Республике Марий Эл, член центрального совета партии Валентина Злобина (справа) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева Эрик Праздников (в центре) Фото: Коммерсантъ / Олеся Курпяева / купить фото

В головную часть предвыборного списка вошли только умудренные опытом люди — сам Эрик Праздников, президент Ассоциации колопроктологов Юрий Шелыгин, генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов, нейрохирург Александр Потапов и руководитель партийного телеканала «Пенсионер-ТВ» Анна Барабанова.

Также «пенсионеры» выдвинули несколько участников спецоперации на Украине и посвятили отдельный пункт программы поддержке ветеранов всех военных конфликтов. Досталось и «самой главной проблеме страны» — демографии. Руководитель фракции в заксобрании Челябинской области Степан Фирстов заявил, что действующие парламентские партии подвели президента, не предоставив эффективных решений. «С нашей стороны, мы не будем говорить о волшебстве,— пообещал он.— Мы будем говорить: “Вы попробовали — дайте и нам“».

Сюрпризом списка оказался изгнанный из ЛДПР депутат Госдумы Андрей Свинцов, который возглавил региональную группу в Московской области.

В разговоре с корреспондентом “Ъ” парламентарий пояснил, что программа и идеология Партии пенсионеров — самое близкое к тому, за что выступали либерал-демократы под руководством Владимира Жириновского: «Сейчас мне сложно сказать, кого защищает ЛДПР».

По словам господина Свинцова, он сотрудничает с «пенсионерами» уже больше года и активно консультирует их по вопросам продвижения в медиа. Своей новой партии депутат прогнозирует на выборах третье место — после «Единой России» и КПРФ.

Эрик Праздников сообщил “Ъ”, что Андрей Свинцов, создавший в свое время ЛДПР-ТВ, теперь займется партийным телевидением Партии пенсионеров. О резонансных высказываниях по части интернет-блокировок, послуживших поводом для исключения господина Свинцова из рядов либерал-демократов, лидер «пенсионеров» отзывается спокойно: «Это его личная позиция. Он тем более имеет на нее право, поскольку не является членом партии (а лишь ее сторонником.— “Ъ”)».

Сам господин Праздников относится к запретам двойственно. Представляя партийную программу, он сослался на президента Владимира Путина и заявил о неприятии запретительной политики. В разговоре с корреспондентом “Ъ” лидер «пенсионеров» все же признал необходимость отдельных «жестких решений».

Степан Мельчаков