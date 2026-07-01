В Новороссийске зафиксировали рост цен на овощи

За прошедшую неделю в Новороссийске увеличились цены на овощи, согласно результатам мониторинга управления экономического развития города от 29 июня. Индекс роста цен варьируется от 2% до 9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Средняя стоимость картофеля в Новороссийске выросла на 6,13% в период с 22 по 29 июня, цена за 1 кг составляет 75 руб. вместо 70,67 руб. неделей ранее. Свежая белокочанная капуста подорожала на 2,90% до 47,33 руб./кг, репчатый лук увеличился в цене на 5,07% с 60,78 руб./кг до 63,86 руб./кг.

Заметнее всего за неделю изменилась стоимость моркови, она подорожала на 9,68%. Стоимость 1 кг моркови составляет 71,32 руб. вместо 65,03 руб. на прошлой неделе.

Также специалисты управления экономического развития зафиксировали рост цен на яблоки. Они подорожали на 2,22% до 122,86 руб./кг вместо 120,19 руб./кг.

Кристина Мельникова