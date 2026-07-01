Госдума осенью рассмотрит предложения Сочи по закону о гостевых домах

В Государственной думе осенью 2026 года рассмотрят предложения администрации Сочи и других курортных городов черноморского побережья по изменению закона о гостевых домах. Об этом пишут «Ведомости Юг» со ссылкой на депутата Госдумы от Краснодарского края Наталью Костенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам парламентария, начавшийся в ноябре 2025 года эксперимент по легализации гостевых домов в Краснодарском крае изначально предусматривал последующую корректировку закона с учетом практики его применения и предложений со стороны курортных территорий.

Наталья Костенко пояснила, что работа над изменениями начнется после завершения высокого туристического сезона. В Госдуме планируют проанализировать опыт регионов, участвующих в эксперименте, а также отзывы представителей отрасли и муниципальных властей.

Депутат сообщила, что предложения от администрации Сочи уже поступили. По ее словам, к моменту обсуждения поправок высокий сезон завершится, что позволит оценить результаты действия закона и выявить проблемные моменты в его применении.

В июне 2026 года основатель Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов заявил, что до 35% владельцев гостевых домов в Краснодарском крае фактически не могут попасть в официальный реестр из-за недоработок действующего законодательства. В качестве примера он привел ограничения по количеству номеров. Согласно действующим требованиям, гостевой дом может иметь не более 15 комнат. Если номерной фонд превышает этот показатель, объект не попадает под условия закона.

Наталья Костенко отметила, что ограничение связано с требованиями пожарной безопасности, которые предъявляются к средствам размещения с большим количеством комнат. При этом она заявила, что собственникам необходимо предоставить возможность работать и с более крупными объектами, если они готовы соблюдать повышенные требования безопасности.

Отдельно депутат обратила внимание на различия в муниципальном регулировании градостроительной деятельности. По ее словам, на разных курортных территориях действуют разные нормы по застройке земель индивидуального жилищного строительства.

В качестве примера госпожа Костенко привела Сочи и Анапу. В Сочи на землях ИЖС допускается строительство объектов площадью до 1,5 тыс. кв. м, тогда как в Анапе ограничение составляет 300 кв. м. По мнению депутата, при дальнейшей доработке закона эти особенности муниципального регулирования необходимо учитывать.

Мария Удовик