В Новороссийске 20 АЗС не отпускают топливо

Утром 1 июля в Новороссийске топливо отпускается на 15 автозаправочных станциях, еще 20 АЗС не продают бензин водителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, подводя итоги регулярного мониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На всех АЗС Новороссийска продолжают действовать ограничения по продаже топлива. Бензин отпускается только в топливные баки в объеме не более 20-100 л на один автомобиль в зависимости от условий на конкретной АЗС.

АИ-92 присутствует на 14 автозаправочных станциях, АИ-95 продается на шести АЗС, ДТ — на восьми АЗС. Бензин с октановым числом АИ-100 на заправках отсутствует.

Ближайшие работающие АЗС к станциям, которые не отпускают топливо, функционируют на Мысхакском шоссе, улице Ленина в Цемдолине, в Кирилловке, Верхнебаканском, Раевской и Натухаевской.

В администрации Новороссийска призвали не закупать топливо впрок для сокращения очередей на действующих АЗС.

Кристина Мельникова