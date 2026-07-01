В Ростовском округе потушили пожар на мусорном полигоне

В Ростовском округе завершены работы по тушению возгорания на мусорном полигоне, начавшемся 13 июня. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал Фото: Татьяна Потемкина, Telegram-канал

Возгорание на мусорном полигоне тушили специалисты региональной пожарно-спасательной службы, МЧС России, СГБУ ЯО «Лесная охрана» и собственника объекта. На его территории работали свыше 20 единиц техники, в том числе пожарные машины и самосвалы. Площадь возгорания, по данным МЧС, достигала 4 гектаров.

«За пожарной обстановкой на объекте установлено непрерывное наблюдение»,— добавила госпожа Потемкина.

По факту возгорания проверки проводят Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. Татьяна Потемкина уточнила, что по итогам мероприятий в отношении виновных примут меры «вплоть до привлечения к уголовной ответственности».

«Мы рассчитываем, что проверки позволят выявить все обстоятельства произошедшего и не допустить подобных инцидентов в будущем. Пожар на полигоне, по предварительным данным, произошел из-за его ненадлежащего состояния. Ответственность за пожарную безопасность лежит на эксплуатирующих организациях, которые обязаны строго соблюдать технологию размещения отходов и использовать инертные материалы для ограничения доступа воздуха»,— написала зампред.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство Ярославской области обратилось к Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре с предложением провести совместную проверку всех полигонов региона.

Алла Чижова