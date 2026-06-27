Ярославское правительство настаивает на проверке мусорных полигонов

Правительство Ярославской области обратилось к Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре с предложением провести совместную проверку всех полигонов региона. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Она пояснила, что полигоны намерены проверять на предмет надлежащей эксплуатации объектов повышенной опасности. Предложение о проверке возникло после возгорания на мусорном полигоне в Ростовском округе, начавшемся еще 13 июня и достигавшем 4 гектаров. Предварительной причиной пожара называлось ненадлежащее состояние объекта. Как сообщила госпожа Потемкина, там уже проводятся завершающие этапы тушения остатков возгорания.

На полигоне по-прежнему работает свыше 20 единиц техники, в том числе пожарные машины и самосвалы, а также расширенный состав специалистов МЧС, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба» и СГБУ ЯО «Лесная охрана».

«В настоящее время главная задача — вскрытие очагов тления с их последующей проливкой для полной ликвидации возгорания. Специалисты продолжают работу в усиленном режиме до полной стабилизации обстановки. К воскресенью на место работ будет завезены изолирующее вещество для прекращения доступа кислорода и пенообразователи, с помощью которых будут проведены уже профилактические работы»,— рассказала зампред.

По факту возгорания проверки проводят Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. Татьяна Потемкина уточнила, что по итогам мероприятий в отношении виновных примут меры «вплоть до привлечения к уголовной ответственности».

Алла Чижова