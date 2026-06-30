Главные новости за 30 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Сегодня в Воронеже при объявлении ракетной опасности сирены сработали дважды. В пресс-службе правительства региона рассказали, что это было сделано по указанию губернатора и что теперь так будет всегда при соответствующем режиме.

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Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство защиты бывшего депутата областной думы от «Единой России» Сергея Почивалова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами.

Кандидат от белгородского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (ЕР) Александр Шуваев представил необходимые документы для участия в выборной кампании на пост губернатора Белгородской области.

Арбитражный суд Белгородской области зарегистрировал иск местного ООО «Белгородский завод сапфиров "Монокристалл"» о самобанкротстве. Из картотеки арбитражных дел следует, что размер задолженности составляет 2,6 млрд руб. Заявление пока не принято к производству.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с момента его вступления в должность количество выданных жителям приграничья жилищных сертификатов возросло с 3,8 тыс. до 16 тыс. Общая сумма поддержки превысила 101 млрд руб.

Михаила Щербакова официально утвердили в должности мэра Липецка. Он приступил к работе в этом статусе сегодня, 30 июня. Решение принято единогласно на заседании городского совета при участии 35 из 36 парламентариев.

Орловцев предупреждают о штрафах за перепродажу топлива без регистрации юридического лица и об ответственности за нарушения правил хранения бензина. Информация опубликована на портале правительства региона.

Временно исполняющим полномочия главы Мордовского округа Тамбовской области назначен Сергей Ковешников. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Алексей Бибичев.

Денис Данилов