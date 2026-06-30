На посту мэра Липецка утвердили Михаила Щербакова

Михаила Щербакова официально утвердили в должности мэра Липецка. Он приступит к работе в этом статусе сегодня, 30 июня. Решение принято единогласно на заседании городского совета при участии 35 из 36 парламентариев. Ранее господин Щербаков руководил областным центром в качестве временно исполняющего обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Липецкой области Фото: Правительство Липецкой области

Михаил Щербаков дважды занимал должность первого заместителя главы администрации Липецка: с ноября 2018 года по март 2019 года и с июня 2019 года по март 2020 года. В мае региональное отделение политической партии «Единая Россия» приняло решение о выдвижении его кандидатуры на должность главы муниципального образования. На пост мэра также претендовал министр природных ресурсов и экологии Липецкой области Андрей Мартынец — его рекомендовала региональная общественная палата.

Михаил Щербаков родился в Липецке 23 июля 1977 года. Трудовой путь начал на цементном заводе, где работал с 2000 по 2003 год, затем перешел в главное управление градостроительства и землеустройства администрации города. В 2007 году назначен консультантом отдела формирования и реализации жилищных программ управления строительства и архитектуры Липецкой области. В 2008-м занял пост заместителя, а в декабре того же года — начальника регионального управления капитального строительства. С июля 2017 года курировал вопросы градостроительства и архитектуры, ЖКХ, имущественных и земельных отношений в должности заместителя главы Липецка. В ноябре 2018 года стал первым вице-мэром, однако в апреле 2019-го, после отставки градоначальника Сергея Иванова, уступил этот пост совладелице ГК «Трио» Евгении Уваркиной. В июне того же года он вернулся на прежнюю должность.

В феврале ушел в отставку мэр Липецка Роман Ченцов. После этого исполняющей обязанности главы администрации была назначена Светлана Бедрова, однако в июне она подала заявление об уходе по собственному желанию. Тогда врио мэра стал Михаил Щербаков. Вступив в должность, он назвал своими приоритетными задачами благоустройство дворов и общественных зон, улучшение качества дорог, стабильное функционирование ЖКХ и развитие социальной инфраструктуры.

Кабира Гасанова