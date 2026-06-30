Мордовский округ Тамбовской области временно возглавил Сергей Ковешников
Временно исполняющим полномочия (врип) главы Мордовского округа Тамбовской области назначен Сергей Ковешников. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Алексей Бибичев.
Сергей Ковешников
Фото: правительство Тамбовкой области
Господин Ковешников ранее работал заместителем руководителя администрации Мордовского округа. Согласно постановлению, он будет исполнять полномочия до избрания нового главы муниципалитета.
В ночь на 25 июня в возрасте 65 лет скончался руководитель администрации Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн. Он был главой муниципалитета с 2010 года.