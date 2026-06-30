Мордовский округ Тамбовской области временно возглавил Сергей Ковешников

Временно исполняющим полномочия (врип) главы Мордовского округа Тамбовской области назначен Сергей Ковешников. Соответствующее постановление подписал вице-губернатор Алексей Бибичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ковешников

Фото: правительство Тамбовкой области Сергей Ковешников

Фото: правительство Тамбовкой области

Господин Ковешников ранее работал заместителем руководителя администрации Мордовского округа. Согласно постановлению, он будет исполнять полномочия до избрания нового главы муниципалитета.

В ночь на 25 июня в возрасте 65 лет скончался руководитель администрации Мордовского округа Тамбовской области Сергей Манн. Он был главой муниципалитета с 2010 года.

Кабира Гасанова