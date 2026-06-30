В Воронеже увеличили количество включений сирен при ракетной опасности

Сегодня в Воронеже при объявлении ракетной опасности сирены сработали дважды, сообщили местные жители в соцсетях. В пресс-службе правительства региона рассказали, что это было сделано по указанию губернатора и что теперь так будет всегда при соответствующем режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

С лета 2025 года сирены в регионе также включают при объявлении угрозы удара БПЛА по конкретному муниципалитету. Тогда же для увеличения охвата оповещения населения в Воронежской области решили увеличить количество звуковых систем.

В районе полудня 22 июня губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении над Воронежем нескольких «высокоскоростных воздушных целей». Изначально было известно о троих пострадавших. К вечеру глава региона рассказал о пяти погибших и «нескольких десятках раненых». Утром 25 июня губернатор опубликовал уточненные данные, согласно которым количество жертв атаки выросло до шести, а пострадавших — до 68. Впоследствии стало известно, что все погибшие — сотрудники предприятия в Железнодорожном районе Воронежа, которое было сильнее всего повреждено в результате удара ВСУ. Глава региона заявлял, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице».

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в воронежских больницах продолжают лечение 17 совершеннолетних, раненых при этой атаке. По данным минздрава, «недавно четверо пациентов были выписаны на амбулаторное лечение».

Алина Морозова