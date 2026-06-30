Воронежский суд согласился отпустить бывшего депутата облдумы из колонии

Центральный райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство защиты бывшего депутата областной думы от «Единой России» Сергея Почивалова о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Это следует из картотеки дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат воронежской облдумы Сергей Почивалов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экс-депутат воронежской облдумы Сергей Почивалов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В середине 2024 года суд признал Сергея Почивалова виновным в одном эпизоде мошенничества в крупном размере и четырех эпизодах — в особо крупном (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ). Ему было назначено пять лет колонии, при рассмотрении дела в апелляции срок сократили до трех лет.

Как было установлено в суде, в 2019 году Почивалов через подконтрольное ООО «Спарк Инвест» поставил городским властям более дешевый песок, нанеся бюджету ущерб в 11 млн руб. Кроме того, он был признан виновным в предоставлении в департамент (ныне — министерство) аграрной политики региона подложных документов, по которым получил субсидию в размере 441 тыс. руб. для ООО «Рыбхоз Березовский».

В прошлом году Почивалов также просил заменить его наказание принудительными работами, однако суд установил, что он не исправился. В заключении экс-депутат признал вину и раскаялся. Находясь под стражей, он занимался проектировкой будущих предприятий по выращиванию рыбы.

Сергей Толмачев