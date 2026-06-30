Александр Шуваев подал документы на выборы губернатора Белгородской области
Кандидат от белгородского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (ЕР) Александр Шуваев представил необходимые документы для участия в выборной кампании на пост губернатора Белгородской области. Об этом сообщили в региональном избиркоме.
Александр Шуваев (слева) и руководитель ИКБО Игорь Лазарев (справа)
Фото: Telegram-канал Александра Шуваева
«Рабочая группа приняла все документы в порядке, установленном законом»,— заявили в Избирательной комиссии Белгородской области (ИКБО).
Господин Шуваев в своих соцсетях подтвердил, что подал документы в ИКБО в качестве кандидата на должность губернатора Белгородской области.
«Благодарю членов комиссии за хорошо организованную процедуру приема заявлений»,— написал врио губернатора.
Таким образом, сейчас выдвинуто пять кандидатов на пост от политических партий:
- Артем Зотов от «Партии пенсионеров»;
- Валерий Шевляков от КПРФ;
- Владимир Абельмазов от «Справедливой России»;
- Евгений Дремов от ЛДПР;
- Александр Шуваев от «Единой России».
Накануне, 29 июня, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что председатель ЕР Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева на пост секретаря регионального отделения.