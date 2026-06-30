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Александр Шуваев подал документы на выборы губернатора Белгородской области

Кандидат от белгородского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (ЕР) Александр Шуваев представил необходимые документы для участия в выборной кампании на пост губернатора Белгородской области. Об этом сообщили в региональном избиркоме.

Александр Шуваев (слева) и руководитель ИКБО Игорь Лазарев (справа)

Александр Шуваев (слева) и руководитель ИКБО Игорь Лазарев (справа)

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Александр Шуваев (слева) и руководитель ИКБО Игорь Лазарев (справа)

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

«Рабочая группа приняла все документы в порядке, установленном законом»,— заявили в Избирательной комиссии Белгородской области (ИКБО).


Господин Шуваев в своих соцсетях подтвердил, что подал документы в ИКБО в качестве кандидата на должность губернатора Белгородской области.

«Благодарю членов комиссии за хорошо организованную процедуру приема заявлений»,— написал врио губернатора.

Таким образом, сейчас выдвинуто пять кандидатов на пост от политических партий:

  • Артем Зотов от «Партии пенсионеров»;
  • Валерий Шевляков от КПРФ;
  • Владимир Абельмазов от «Справедливой России»;
  • Евгений Дремов от ЛДПР;
  • Александр Шуваев от «Единой России».

Накануне, 29 июня, «Ъ-Черноземье» рассказывал, что председатель ЕР Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева на пост секретаря регионального отделения.

Денис Данилов