Жителям Орловской области напомнили о штрафах за перепродажу топлива

Орловцев предупреждают о штрафах за перепродажу топлива без регистрации юридического лица и об ответственности за нарушения правил хранения бензина. Информация была опубликована на портале правительства региона. В частности, в случае если перепродажа топлива велась систематически с целью получения прибыли, но без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), возможна административная ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. За это предусмотрено наказание— штраф от 500 до 2 тыс. руб.

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Если ущерб от нелегальной торговли превысит 3,5 млн руб., гражданам грозит уголовная ответственность и арест. По ч. 1 ст. 171 УК РФ предусмотрены: штраф до 300 тысяч руб., обязательные работы до 480 часов либо арест до шести месяцев. При совершении деяния организованной группой наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

За нарушение правил хранения бензина предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (предупреждение или штраф для граждан от 5 до 15 тыс. руб.).

Накануне также стало известно, что власти Орловской области намерены с ближайших выходных организовать отпуск бензина на АЗС «Роснефти» и «Газпрома» по последним цифрам госномеров автомобилей. По словам главы региона Андрея Клычкова, окончательное решение примут на заседании оперативного штаба в среду, 1 июля. Если оно будет утверждено, новый порядок начнет действовать уже с субботы, 4 июля.

Денис Данилов