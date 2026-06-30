На мусорном полигоне Новороссийска отслеживают риски пожаров

На мусорном полигоне ООО «Терра-Н» в Новороссийске организован круглосуточный мониторинг тела свалки для отслеживания малейших рисков возгораний. Об этом заявил замглавы города по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров, посетивший объект в ходе выездной инспекции.

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Выездная инспекция состоялась при участии представителей Общественной палаты и местных активистов. Рафаэль Бегляров сообщил, что в настоящее время на территории полигона работают 36 видеокамер, онлайн-трансляция с которой доступна на сайте ППК РЭО, по одному бульдозеру и экскаватору, два погрузчика, две дробилки и один шредер для переработки крупногабаритных материалов.

Также на территории мусорного полигона функционирует перегружатель, пресс для вторичного сырья и политайзер. По словам Рафаэля Беглярова, весь крупногабаритный мусор проходит через дробильный комплекс.

Что касается мониторинга возгораний, заместитель главы города по вопросам ЖКХ отметил, что система отслеживает риски в беспрерывном режиме. Оборудование было установлено на полигоне после цикла крупных пожаров.

Кристина Мельникова