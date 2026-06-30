Ярославское правительство будет субсидировать работы по сохранению ОКН

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев утвердил порядок предоставления субсидии автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр сохранения культурного наследия ПСБ» за счет средств областного бюджета. Постановление подписано 26 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В документе указывается, что субсидия предоставляется на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (ОКН) в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством области, общероссийской общественной организацией «Союз реставраторов России» и ПАО «Банк ПСБ». Заключение соглашения состоялось в январе 2026 года. Одним из первых совместных проектов называлась реставрация колокольни в поселке Поречье-Рыбное.

Согласно постановлению, главным распорядителем бюджетных средств будет выступать государственная служба охраны ОКН Ярославской области. Она же будет ежемесячно проверять результаты работ по сохранению исторических зданий. План будет утверждаться на год.

«Размер субсидии определяется в соответствии со сметой расходов, согласованной службой и утвержденной высшим коллегиальным органом управления организации, пределами бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных службе»,— приводится в порядке предоставления субсидии.

Алла Чижова