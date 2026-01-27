ПСБ поддержит восстановление объектов культурного наследия Ярославии

Председатель ПСБ Петр Фрадков, губернатор Ярославской области Михаил Евраев и президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на восстановление и сохранение культурного наследия (ОКН) региона. Один из первых совместных проектов — восстановление самой высокой колокольни в сельской местности России, которая является уникальным памятником архитектуры к. XVIII – н. XIX века.

Для совместной работы банка, региона и Союза реставраторов выбраны три ключевых направления: систематизация данных об ОКН, выявление инвестиционного потенциала объектов с последующим включением в государственные программы всех уровней, а также взаимодействие по вопросам, связанным с проведением необходимых ремонтных и реставрационных работ.

«Ярославская область обладает богатым и уникальным наследием, которое играет важную роль в формировании исторической памяти нашей страны и укреплении ее культурного суверенитета. Наша совместная работа и единый подход будут способствовать сохранению и реставрации объектов культурного наследия для передачи их будущему поколению во всей своей красоте и самобытности. Воссозданные архитектурные памятники окажут положительное влияние на туристический потенциал региона. Кроме того, подписанное соглашение поможет в реализации долгосрочной стратегии сохранения объектов культурного наследия всей России, направленной на увековечивание национального достояния»,— прокомментировал Петр Фрадков по итогам подписания.

Одним из первых совместных проектов в рамках реализации соглашения станет реставрация и приспособление под современное использование, в том числе для туристического посещения, колокольни в поселке Поречье-Рыбное Ростовского округа, которая входит в состав ансамбля объекта культурного наследия федерального значения — Церкви Никиты Мученика. Высота колокольни — 80 метров: с верхней смотровой площадки открывается уникальный вид Ростова Великого и озера Неро и его окрестностей. Проект реставрации предполагает воссоздание первоначального облика: будут восстановлены фасады, настенная живопись, восстановлена лестница наверх с устройством переходных металлических площадок, установлены часы. Колокольня станет одним из ключевых туристических объектов не только Ростовского округа, но и региона в целом.

«Ярославская область славится своей древней историей, у нас более пяти тысяч объектов культурного наследия, многие из которых являются гордостью нашей страны. Центр Ярославля внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы активно работаем над сохранением этих ценностей: включаем памятники в государственный реестр, взаимодействуем с федеральными коллегами и собственниками, освобождаем исторические здания в центре Ярославля для их дальнейшего развития. Подписанное соглашение с нашим стратегическим партнером ПСБ и Союзом реставраторов России придаст дополнительный импульс работе по восстановлению и сохранению культурного наследия региона»,— сказал Михаил Евраев.

Кроме того, в рамках соглашения будет создана платформа-навигатор, содержащая максимально подробную и исчерпывающую информацию об объектах культурного наследия Ярославской области. На портале будет представлена многоуровневая интерактивная карта с возможностью фильтрации ОКН по различным параметрам. Ресурс будет содержать специальные разделы для инвесторов и редевелоперов, для туристов и местных жителей, для государства и экспертного сообщества, где пользователи смогут найти важную для них информацию.

«В Ярославской области сосредоточено большое количество населенных пунктов, имеющих особое значение для культурного наследия России. Среди них — Ростов Великий, Углич, Тутаев (ранее Романов-Борисоглебск) и, конечно, столица “Золотого кольца” Ярославль. Их уникальность сформировала знаменитая ярославская школа зодчества XVII века, подарившая миру грандиозные монастырские ансамбли, уникальные деревянные храмы, реалистичную фресковую роспись и яркие изразцы. Наша задача — сохранить эти памятники, вдохнув в них новую жизнь, чтобы они становились активом для развития региона и его граждан. Убежден, что сотрудничество ПСБ, Ярославской области и Союза реставраторов России станет практическим примером успешного взаимодействия государства, бизнеса и общества в сохранении культурного наследия»,— отметил Вячеслав Фатин.