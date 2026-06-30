Жителя Анапы осудят за хранение наркотиков и взрывчатых веществ

Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего местного жителя. Гражданин обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ и наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам следствия, житель Анапы незаконно хранил у себя дома высушенный каннабис, являющийся наркотическим средством. По месту жительства мужчины правоохранительные органы обнаружили не менее 402,7 г наркотического средства, что классифицируется крупным размером.

В домовладении жителя Анапы также был найден дымный порох массой 110 г. Экспертиза установила, что это взрывчатое вещество метательного действия.

Уголовное дело, возбужденное в отношении гражданина, направлено в суд для рассмотрения по существу. Факты нарушений были выявлены при проведении оперативно-розыскных мероприятий органами государственной безопасности, запрещенные предметы изъяты.

Кристина Мельникова