В Новороссийске демонтировали 11 незаконных торговых точек с начала года

В Новороссийске, согласно данным на 30 июня, работают 33 нестационарных торговых объекта на муниципальной территории без договора. Еще 13 объектов функционируют на участках частной собственности, вид разрешенного использования которых не допускает размещение нестационарных торговых объектов. Об этом сообщила на аппаратном совещании и.о. начальника контрольно-ревизионного управления Диана Зверева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По словам Дианы Зверевой, в первом полугодии 2026 года в Новороссийске демонтировали 11 незаконно установленных некапитальных торговых объектов. Судебные разбирательства проводятся по 23 торговых объектам. Еще по восьми объектам осуществляется работа по организации демонтажа, по двум торговым точкам запланировано проведение контрольно-надзорных мероприятий.

Контрольно-ревизионное управление Новороссийска разработало проект постановления об утверждении порядка обращения с временными сооружениями. Документ позволит ускорить процедуру демонтажа, избегая необходимости судебных разбирательств и судебных расходов.

Кристина Мельникова