Учения по отражению БПЛА пройдут в порту Новороссийска

В акватории морского порта Новороссийска пройдут учения со стрельбами 30 июня, об этом уведомили в пресс-службе администрации города. Тренировочные мероприятия будут проводиться два раза за день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Учения по отражению атак беспилотников и безэкипажных катеров проведут с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Стрельбы будут выполняться из артиллерийской установки с молов военной гавани.

При проведении стрельб в акватории порта запрещается движение плавательных средств и маломерных судов. Ограничения также распространяются на подводные работы и водолазные спуски.

Кристина Мельникова