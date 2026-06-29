Мэрия Воронежа в суде требует от кисловодской «ПМК-38» вернуть аванс

Арбитражный суд Воронежской области рассматривает иск муниципального учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» (ГДДХиБ) к кисловодскому АО «Передвижная механизированная колонна № 38» (ПМК-38). Муниципалитет просит взыскать с ответчика сумму неосвоенного аванса и проценты за пользование чужими денежными средствами. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Сумма требований по иску не указана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» писал, что в апреле этого года суд полностью удовлетворил иск прокуратуры о применении последствий недействительности договора между ГДДХиБ и ПМК-38. Авансированные средства по решению арбитража надлежит вернуть. Однако в начале мая ПМК-38 обжаловало решение.

Контракт на строительство ливневой канализации в Центральном районе Воронежа кисловодская фирма получила в октябре 2023 года. Компания не стала снижать начальную цену в 1,4 млрд руб. В ноябре прошлого года ФСБ и прокуратура проверили исполнение контракта, после чего было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Вторым проблемным объектом фирмы в Воронеже является Петровская набережная. Мэрия ведет претензионную работу, пытаясь через суд обязать подрядчика исправить недочеты и дефекты по гарантии. ПМК-38 в свою очередь сейчас последовательно идет к банкротству, что может поставить под угрозу исполнение гарантийных обязательств.

На прошлой неделе также стало известно, что Советский райсуд Воронежа смягчил меру пресечения бывшему руководителю муниципальной дирекции единого заказчика капитального строительства Александру Киму, обвиненному в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной. Господин Ким освобожден из-под стражи под запрет определенных действий. В СИЗО он провел почти год.

Денис Данилов