В Воронеже ввели режим ЧС на Петровской набережной из-за угрозы обрушения мостов

Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба введен на Петровской набережной Воронежа в связи с угрозой обрушения пешеходных мостов. Конструкции дали крен, который усиливается из-за таяния льда. Об этом в ходе пресс-подхода на еженедельном совещании в администрации сообщил мэр города Сергей Петрин.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По его словам, причиной аварийного состояния стали ошибки в проектных решениях.

«Основная претензия — к проектной организации. Проблема в сваях — они не выдержали нагрузку. Именно из-за этого все и произошло»,— пояснил глава города, уточнив, что конструкции были спроектированы не как мосты, а как пешеходные дорожки. Претензии направлены заказчику проектно-сметной документации — областному министерству архитектуры, а также проектировщику «ПГС-проект» и монтажной организации «ПМК-38».

Демонтаж конструкций должен быть выполнен за счет виновных лиц до 20 марта. Если к этому сроку работы не начнутся, их проведут за бюджетные средства с последующим взысканием компенсации в судебном порядке.

«Если подрядчики не начнут, мы зайдем с субботы-воскресенья. Мы понимаем, что погода меняется, и обрушение может произойти в любой момент. Это небезопасно для жителей»,— подчеркнул господин Петрин. Демонтированные конструкции планируют вывезти на муниципальную охраняемую площадку на улице Землячки, 11.

Ориентировочная стоимость восстановительных работ составляет около 60 млн руб., однако точная сумма будет определена после утверждения нового проектного решения. Параллельно власти ведут работу над новой проектной документацией, к восстановлению планируют приступить после 20 июня. Иски к виновным лицам, по прогнозам, могут быть рассмотрены в суде первой инстанции к концу июня.

В начале февраля у подрядчика работ на Петровской набережной, кисловодского АО «ПМК №38», возникли финансовые сложности. С компанией к середине января расторгли пять контрактов на 3,5 млрд руб. в «домашних» регионах — Адыгее и Ставропольском крае. Подрядчик получил банкротный иск, попал в реестр недобросовестных, его счета арестовала ФНС.

Ульяна Ларионова