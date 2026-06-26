Экс-главу дирекции капстроительства Воронежа Александра Кима выпустили из СИЗО

Советский райсуд Воронежа смягчил меру пресечения бывшему руководителю «Дирекции единого заказчика капитального строительства» Александру Киму, обвиняемому в мошенничестве при реконструкции Петровской набережной. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в результате рассмотрения ходатайства следствия он освобожден из-под стражи под запрет определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ким, экс-глава воронежского МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства»

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ Александр Ким, экс-глава воронежского МКУ «Дирекция единого заказчика капитального строительства»

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Господин Ким провел в СИЗО почти год. Его и на тот момент руководителя управления строительной политики Воронежа Евгения Шишкина задержали прошлым летом по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). В основу уголовного дела легли обстоятельства реконструкции набережной в Воронеже. По версии регионального УМВД, при возведении амфитеатра на Адмиралтейской площади использовался метод монолитного строительства на месте, что не соответствовало условиям контракта. Реальная стоимость работ составила 7,4 млн руб., тогда как контракт предусматривал 44,6 млн руб.

Сумма похищенных средств, по версии следствия, составила 37,6 млн руб. Осуществлявший строительный контроль директор муниципального казенного учреждения, как считает обвинение, знал о нарушениях, но не принял мер к их устранению. Господин Ким вину ранее не признавал.

В начале года суд выпустил из-под стражи Евгения Шишкина. До этого в СИЗО оказался гендиректор и владелец компаний ООО «База» и «Дар-стандарт» Алексей Алексеенко, который также обвиняется в мошенничестве при возведении амфитеатра.

Интересно, что в пресс-релизе объединенной пресс-службы судов в качестве фигуранта уголовного называется также некий человек, который на момент преступления занимал должность заместителя руководителя управления строительной политики. По данным источников «Ъ-Черноземье», речь идет о нынешнем замминистра строительства региона Виталии Жебине. В региональном УМВД в течение двух недель не прояснили «Ъ-Черноземье» его процессуальный статус по делу.

Подробнее о деле Александра Кима — в материале «Ъ-Черноземье» «Набережная несвободных».

Сергей Толмачев