Подрядчик Петровской набережной обжаловал возвращение 117 млн в бюджет Воронежа

Кисловодское АО «Передвижная механизированная колонна №38» (ПМК) обжаловало решение Воронежского арбитражного суда о признании недействительными допсоглашений об авансировании и взыскании в пользу муниципалитета 117 млн руб. по контракту на строительство сетей ливневой канализации в Центральном районе Воронежа. Апелляционная жалоба поступила 6 мая, более подробная информация в картотеке пока не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» писал, что в апреле суд полностью удовлетворил иск прокуратуры о «применении последствий недействительности договора» между ПМК и Городской дирекцией дорожного хозяйства и благоустройства (ГДДХиБ). Авансированные средства по решению арбитража подрядчику надлежит вернуть ГДДХиБ. Кроме того, в ноябре прошлого года прокуратура и региональное управление ФСБ проверили исполнение госконтракта, после чего было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Контракт на строительство ливневой канализации в Центральном районе кисловодская фирма получила в октябре 2023 года. Компания не стала снижать начальную цену в 1,4 млрд руб.

Вторым проблемным объектом стройфирмы в Воронеже является Петровская набережная. Городская администрация ведет претензионную работу, пытаясь через суд обязать подрядчика исполнить гарантийные обязательства. ПМК в то же время последовательно идет к банкротству.

Денис Данилов