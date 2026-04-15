Прокуратура выиграла иск на 117 млн рублей к мэрии Воронежа и «ПМК-38»

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск прокуратуры к Городской дирекции дорожного хозяйства и благоустройства и кисловодскому АО «Передвижная механизированная колонна № 38» (ПМК) касательно контракта на строительство сетей ливневой канализации в Центральном районе Воронежа. Ведомство просило о признании недействительными допсоглашений об авансировании и о «применении последствий недействительности договора» с требованиями на 117 млн руб. Информация появилась в судебной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» писал, что в ноябре прошлого года прокуратура Воронежской области и региональное управление ФСБ проверили исполнение госконтракта на строительство канализации, после чего было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Муниципалитет заключил контракт за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, и проверка выявила, что должностные лица заказчика выдали авансы подрядчику без разрешения на строительство и банковской гарантии. Работы не были завершены в срок, ущерб бюджету на тот момент оценили в 400 млн руб.

Контракт на строительство ливневой канализации в Центральном районе кисловодская фирма получила в октябре 2023 года. Компания не стала снижать начальную цену в 1,4 млрд руб. По данным из ЕИС «Закупки», на текущий момент стоимость исполненных подрядчиком обязательств оценивается в 184 млн руб. При этом заказчиком фактически оплачено 555,2 млн. Сроком исполнения контракта обозначено 31 декабря 2026 года.

ПМК сейчас идет к банкротству, что ставит под угрозу исполнение подрядчиком его обязательств, в том числе — гарантийных. Вторым проблемным объектом этой стройфирмы в Воронеже является Петровская набережная.

Денис Данилов