В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников

В Анапе включили системы оповещения после объявления сигнала «Угроза атаки беспилотников», об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на мэрию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам рекомендуют укрыться в помещениях без окон, не выходить на улицу и не пользоваться лифтом. Если тревога застала на улице, необходимо переместиться в цокольный этаж ближайшего здания, на подземную парковку или в подвал дома.

Мэрия Анапы напомнила о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях материалов, демонстрирующих работу средств ПВО.

Угроза атаки БПЛА также объявлена в Новороссийске.

Кристина Мельникова