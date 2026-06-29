В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников
В Анапе включили системы оповещения после объявления сигнала «Угроза атаки беспилотников», об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на мэрию города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Гражданам рекомендуют укрыться в помещениях без окон, не выходить на улицу и не пользоваться лифтом. Если тревога застала на улице, необходимо переместиться в цокольный этаж ближайшего здания, на подземную парковку или в подвал дома.
Мэрия Анапы напомнила о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях материалов, демонстрирующих работу средств ПВО.
Угроза атаки БПЛА также объявлена в Новороссийске.