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В Анапе включили сирены из-за угрозы атаки беспилотников

В Анапе включили системы оповещения после объявления сигнала «Угроза атаки беспилотников», об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на мэрию города.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам рекомендуют укрыться в помещениях без окон, не выходить на улицу и не пользоваться лифтом. Если тревога застала на улице, необходимо переместиться в цокольный этаж ближайшего здания, на подземную парковку или в подвал дома.

Мэрия Анапы напомнила о запрете на съемку и публикацию в социальных сетях материалов, демонстрирующих работу средств ПВО.

Угроза атаки БПЛА также объявлена в Новороссийске.

Кристина Мельникова

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