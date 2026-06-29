Угрозу атаки БПЛА объявили в Новороссийске

В Новороссийске ввели режим угрозы атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В случае включения сирен жителей и гостей города призывают переместиться в помещения без остекления с капитальными стенами. Для укрытий запрещается использовать автомобили, открытые пространства и стены многоквартирных домов.

В настоящее время угроза атаки БПЛА также объявлена в Анапе, в городе включили систему оповещения «Внимание всем!».

За последние несколько часов силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над акваторией Черного моря, 96 украинских беспилотников.

Кристина Мельникова