Угрозу атаки БПЛА объявили в Новороссийске
В Новороссийске ввели режим угрозы атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В случае включения сирен жителей и гостей города призывают переместиться в помещения без остекления с капитальными стенами. Для укрытий запрещается использовать автомобили, открытые пространства и стены многоквартирных домов.
В настоящее время угроза атаки БПЛА также объявлена в Анапе, в городе включили систему оповещения «Внимание всем!».
За последние несколько часов силы ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над акваторией Черного моря, 96 украинских беспилотников.