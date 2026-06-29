Ярославский «Локомотив» сыграет с «Торпедо» и «Северсталью» перед стартом сезона

Ярославский ХК «Локомотив» в рамках предсезонной подготовки проведет два контрольных матча — с нижегородским «Торпедо» 18 августа и череповецкой «Северсталью» 21 августа. Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Из отпуска команда выйдет 4 августа и пройдет медосмотр. С 6 по 25 августа состоятся тренировочные сборы в Ярославле. В период с 26 по 31 августа «Локомотив» отправится на предсезонный турнир в Омск, где сыграет против «Авангарда», а также «Северстали», «Сибири» и «Нефтехимика».

Завершающими днями сборов станут 1 – 4 сентября. «Локомотив» начнет регулярный чемпионат 2026/27 домашним матчем против челябинского «Трактора» 5 сентября.

Алла Чижова