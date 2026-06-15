Первый матч «Локомотива» в новом сезоне состоится 5 сентября
Ярославский ХК «Локомотив» начнет регулярный чемпионат 2026/27 домашним матчем против челябинского «Трактора» 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Второй и третий матчи «Локомотива» также пройдут на домашней арене. 8 сентября «железнодорожники» встретятся с «Шанхайскими драконами», 11 сентября — с «Северсталью».
Ранее новый сезон начинался матчем за Кубок открытия, в котором встречались финалисты минувшего сезона, то есть «Локомотив» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом». Однако Континентальная хоккейная лига решила отказаться от Кубка открытия со следующего сезона.