Первый матч «Локомотива» в новом сезоне состоится 5 сентября

Ярославский ХК «Локомотив» начнет регулярный чемпионат 2026/27 домашним матчем против челябинского «Трактора» 5 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Второй и третий матчи «Локомотива» также пройдут на домашней арене. 8 сентября «железнодорожники» встретятся с «Шанхайскими драконами», 11 сентября — с «Северсталью».

Ранее новый сезон начинался матчем за Кубок открытия, в котором встречались финалисты минувшего сезона, то есть «Локомотив» должен был встретиться с казанским «Ак Барсом». Однако Континентальная хоккейная лига решила отказаться от Кубка открытия со следующего сезона.

Алла Чижова