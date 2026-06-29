Экс-глава минздрава Кубани Филиппов осужден на четыре года за мошенничество
В Краснодаре суд вынес приговор бывшему главе краевого министерства здравоохранения Евгению Филиппову. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. С 2015 по 2026 год господин Филиппов возглавлял кафедру иммунологии Кубанского медуниверситета, фактически не выполняя своих обязанностей, говорится в приговоре.
Экс-глава минздрава Кубани Евгений Филиппов
Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края
Евгений Филиппов был арестован в марте 2026 года и до сегодняшнего дня содержался под стражей. Обвинение в прениях просило назначить ему реальное наказание в виде лишения свободы на четыре года.
Экс-министр полностью признал вину и возместил вузу ущерб, нанесенный при получении им заработной платы заведующего кафедрой. Сумма ущерба составила 7,6 млн руб. В последнем слове Евгений Филиппов заявил, что он участвовал в научной работе кафедры, приезжая на ученые советы и конференции. Что касается учебной и клинической работы, то экс-министр не имел отношения к этим сферам, объясняя неполной загрузкой по совместительству: он был трудоустроен на четверть ставки.
Задержание Евгения Филиппова в марте 2026 года по подозрению в особо крупном мошенничестве было частью более широкой антикоррупционной кампании в Краснодарском крае. Эта кампания также затронула бывшую вице-губернатора Кубани Анну Минькову, которая была задержана в январе 2026 года по аналогичному подозрению. В тот же день, когда была задержана Минькова, в кабинете Филиппова прошли обыски. Дела обоих чиновников связаны со сферой здравоохранения и распоряжением недвижимым имуществом.
В ходе расследования дела Евгения Филиппова правоохранительные органы выявили значительное количество недвижимости (21 квартира, 7 апартаментов, 11 нежилых помещений, 9 земельных участков и другие объекты) общей стоимостью более 1 миллиарда рублей, зарегистрированной как на самого Филиппова, так и на его родственников и доверенных лиц. Это имущество предположительно имеет коррупционное происхождение. Уголовные дела, связанные с мошенничеством в особо крупном размере, неоднократно рассматривались в Краснодарском крае, в том числе в отношении бывших должностных лиц.