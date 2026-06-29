Экс-глава минздрава Кубани Филиппов осужден на четыре года за мошенничество

В Краснодаре суд вынес приговор бывшему главе краевого министерства здравоохранения Евгению Филиппову. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. С 2015 по 2026 год господин Филиппов возглавлял кафедру иммунологии Кубанского медуниверситета, фактически не выполняя своих обязанностей, говорится в приговоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-глава минздрава Кубани Евгений Филиппов

Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края Экс-глава минздрава Кубани Евгений Филиппов

Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Евгений Филиппов был арестован в марте 2026 года и до сегодняшнего дня содержался под стражей. Обвинение в прениях просило назначить ему реальное наказание в виде лишения свободы на четыре года.

Экс-министр полностью признал вину и возместил вузу ущерб, нанесенный при получении им заработной платы заведующего кафедрой. Сумма ущерба составила 7,6 млн руб. В последнем слове Евгений Филиппов заявил, что он участвовал в научной работе кафедры, приезжая на ученые советы и конференции. Что касается учебной и клинической работы, то экс-министр не имел отношения к этим сферам, объясняя неполной загрузкой по совместительству: он был трудоустроен на четверть ставки.

Анна Перова, Краснодар