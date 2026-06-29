В центре Ярославля в сентябре могут снять контактную сеть троллейбусов

В Ярославле в сентябре планируется заключить контракт на перевозки новыми троллейбусами с автономным ходом, что позволит снять контактную сеть в центральной части города. Об этом сообщает портал Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в этом году для Ярославля закупят 46 троллейбусов с автономным ходом. Подвижной состав должны привезти в город в первой половине августа. Это позволит реализовать программу «Чистое небо», которая направлена на избавление от воздушных проводов и кабелей.

Демонтаж может начаться после 10 августа. Так, контактную сеть троллейбусов намерены снять на Богоявленской и Красной площадях, а также на улицах Ушинского, Комсомольской и Первомайской. В сентябре власти намерены заключить новый контракт на перевозки с учетом новых возможностей транспорта.

Алла Чижова