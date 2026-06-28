«Единая Россия» утвердила претендентов в Госдуму от «тюменской матрешки»

Делегаты XXIII съезда «Единой России» в Москве выдвинули кандидатов в Госдуму от Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, и Курганской области. Пять политиков рассчитывают избираться по одномандатным округам на территории регионов «тюменской матрешки», 12 — в составе региональной группы партийного списка, включающей в себя четыре российских субъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XXIII съезд "Единой России" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ XXIII съезд "Единой России" во Дворце спорта "Мегаспорт" в Москве

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В одномандатных округах за мандаты поборются:

Юг Тюменской области

По Тюменскому (включает в себя два административных округа Тюмени и 13 муниципалитетов) — депутат двух созывов, бывший гендиректор «Российской топливной компании» Николай Брыкин ;

; По Заводоуковскому (два административных округа Тюмени и 12 муниципалитетов) — депутат четырех созывов Иван Квитка.

ХМАО

По Ханты-Мансийскому (включает в себя Ханты-Мансийск и 14 муниципалитетов) — депутат трех созывов, экс-гендиректор компании «Газпром трансгаз Югорск» Павел Завальный ;

; По Нижневартовскому (Сургут и семь муниципалитетов) — депутат думы Югры одного созыва, бывший командир батальона «Югра», участник СВО Дмитрий Аксенов.

ЯНАО

По Ямало-Ненецкому — депутат одного созыва, бывший директор государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый.

В региональную группу партсписка вошли:

1. Секретарь генерального совета «Единой России», первый заместитель председателя Совета федерации РФ, экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев;

2. Депутат одного созыва, экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин;

3. Председатель думы ХМАО Борис Хохряков;

4. Депутат трех созывов, бывший прокурор Тюменской области Эрнест Валеев;

5. Депутат одного созыва, адвокат Ольга Ануфриева;

6. Депутат одного созыва, бывший член Совета федерации РФ от Курганской области Сергей Лисовский;

7. Депутат трех созывов, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов;

8. Депутат думы ХМАО двух созывов, экс-мэр Ханты-Мансийска, сын первого губернатора Югры Василий Филипенко;

9. Депутат Тюменской областной думы двух созывов, руководитель исполкома тюменского реготделения «Единой России» Ольга Швецова;

10. Мэр Надыма (ЯНАО) Дмитрий Жаромских;

11. Депутат Тюменской областной думы одного созыва, глава регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Роман Чуйко;

12. Депутат думы ХМАО одного созыва, руководитель исполкома ханты-мансийского реготделения «Единой России» Николай Заболотнев;

Общефедеральную часть списка «Единой России» возглавили министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военкор, замглавы ВГТРК Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и руководитель «Юнармии», бывший морпех с позывным «Струна» Владислав Головин. В целом, партийцы заявляли о планах выдвинуть максимальное число кандидатов — 625 (400 — по списку, 225 — по округам). Претенденты от регионов «тюменской матрешки» и Курганской области, кроме Владимира Якушева, были отобраны в результате праймериз: кандидатами стали участники, которые получили наибольшее число голосов.

На момент публикации кандидатов в Госдуму, помимо «Единой России», выдвинули КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Всего без сбора подписей своих претендентов на выборы смогут заявить только 11 партий. Другим организациям предстоит собрать не менее 200 тыс. подписей для регистрации списка кандидатов (не более 7 тыс. на один субъект РФ). Чтобы утвердить политика в качестве претендента по одномандатному округу, в избирком необходимо предоставить 13 566–14 830 автографов.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» (ЕР) получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» (НЛ) — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Сегодня интересы Тюменской области в Госдуме представляют четыре депутата от ЕР и по одному от НЛ и КПРФ, ХМАО — три от ЕР и по одному от НЛ, ЛДПР и СРЗП, ЯНАО — два от ЕР.

Василий Алексеев