Сплав молодости без опыта

Партия «Яблоко» 27 июня выдвинула своих кандидатов в Госдуму. В общефедеральную часть партсписка вошли семь малоизвестных партийцев из регионов во главе с лидером челябинского отделения Ярославом Щербаковым. Столь нестандартный подход к формированию головной части списка делегаты съезда объяснили «референдумным» характером думской кампании, а также тем, что почти все видные «яблочники» по разным причинам лишились права на участие в выборах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предвыборный съезд партии «Яблоко»

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Предвыборный съезд партии «Яблоко»

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Участников предвыборного съезда у дверей зала заседаний встречали две репродукции — «Апофеоз войны» Василия Верещагина и «Герника» Пабло Пикассо — и черная табличка с отсчетом дней от начала спецоперации на Украине. Все это резко контрастировало с рекламой военной службы по контракту, разместившейся на входе в здание научно-методического центра профсоюза работников АПК на окраине Москвы, где собрались «яблочники».

Председатель партии Николай Рыбаков начал с воспоминаний о предыдущих выборах в Госдуму-2021 и о вышедшей незадолго до них программной статье Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Президент тогда фактически спросил граждан: «Что вы об этом думаете?», пояснил господин Рыбаков, а основатель «Яблока» Григорий Явлинский от имени всей партии ответил, что случится не локальный конфликт, а война со всем западным миром. «Нам отвечали, что мы паникеры, фантазеры, что мы пугаем людей, чтобы набрать очки,— посетовал лидер "яблочников".— Люди не ответили так, как могли бы ответить, использовав возможность выборов».

В итоге, по версии Николая Рыбакова, «неумное голосование» россиян за КПРФ и «Новых людей» в сентябре 2021-го привело к февралю 2022-го.

А 21 сентября того же года была объявлена частичная мобилизация — и, кстати, в 2026 году 21 сентября — это первый день после выборов, многозначительно подметил докладчик.

После этого господин Рыбаков огласил главные предвыборные тезисы «Яблока»-2026:

«За соглашение о прекращении огня»,

«За получение информации без цензуры и блокировок»,

«За жизнь без страха и репрессий».

Эту программу он назвал «самой короткой за всю историю» партии. Уникальным оказался и партсписок на выборах в Госдуму: в его общефедеральную часть поначалу вошли шесть малоизвестных кандидатов из региональных отделений во главе с лидером челябинских «яблочников» Ярославом Щербаковым и депутатом заксобрания Петербурга Дмитрием Анисимовым. А уже глубокой ночью к ним добавился седьмой — глава московского отделения партии Кирилл Гончаров.

Пресс-служба «Яблока», представившая эту часть списка накануне съезда, напомнила в своем сообщении, что более 40 членов партии в последние месяцы лишились права на участие в выборах. Несколько человек, включая Николая Рыбакова и экс-лидера «Яблока» Эмилию Слабунову, были привлечены к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики. Зампредов партии Льва Шлосберга и Бориса Вишневского Минюст включил в реестр иностранных агентов. Наконец, еще один зампред Максим Круглов 24 июня был приговорен к семи годам лишения свободы за фейки об армии.

Поэтому теперь, отметили «яблочники», им придется в своей агитации делать акцент не на людях, а на идеях, которые они представляют. Отдельно господин Рыбаков указал на присущую партсписку молодость: самому старшему кандидату из его головной части 42 года, а самому младшему — 31.

«Люди, родившиеся в 1990-х, в начале 2000-х, должны видеть политиков своего возраста,— пояснил “Ъ” самый младший из лидеров списка, адвокат Виталий Исаков.— Политиков, которые ценят жизнь и свободу людей своего же поколения, а не решают за другие поколения, как им жить».

Чтобы понять, чего реально хочет молодежь, Николай Рыбаков предложил изучить фотографии и видео со стамбульского концерта белорусского музыканта Макса Коржа: «Туда приехали молодые люди из России, Украины, Белоруссии. Они стояли вместе, они смеялись и плакали. У них были в руках флаги России и Украины. Они понимали, что они не хотят убивать друг друга, хотят жить вместе, любить и быть в мире».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель «Яблока» Григорий Явлинский

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Основатель «Яблока» Григорий Явлинский

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

После Николая Рыбакова выступил Григорий Явлинский. Единственный широко известный «яблочник», сохранивший право избираться, но в число кандидатов не попавший, начал вроде бы с актуального: «Выборы, в которых мы будем участвовать, больше похожи на референдум. Вопрос в том, какая часть граждан желает другой политики». Но затем и он вернулся в прошлое, чтобы напомнить о своих старых интервью, в которых говорил о многих нынешних проблемах, включая «версальский синдром» россиян после развала СССР.

Опрошенных “Ъ” «яблочников» отсутствие господина Явлинского в предвыборном списке не удивило. «Ну, он об этом предупреждал»,— пожал плечами один из них. А Николай Рыбаков объяснил такое решение основателя партии его мудростью и желанием подготовить кадры на перспективу: «Если выходят одни и те же лица все время, говорят: а у вас еще кто-то есть в партии?»

Степан Мельчаков