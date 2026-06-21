Коммунисты отписались первыми

КПРФ первой из российских партий провела 20 июня свой предвыборный съезд по выдвижению кандидатов в Госдуму. Партсписок возглавили председатель центрального комитета (ЦК) КПРФ Геннадий Зюганов, глава Хакасии Валентин Коновалов и первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. Общефедеральная часть списка из 15 человек почти на три четверти повторяет конфигурацию 2021 года, но в 2026-м коммунисты надеются улучшить тогдашний результат благодаря «аккуратной работе с протестной повесткой и страхами людей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Справа налево: первый заместитель комитета Государственной думы (ГД) России по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, внук Геннадия Зюганова Михаил Зюганов, лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД России Геннадий Зюганов и председатель комитета ГД России по аграрным вопросам Владимир Кашин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Справа налево: первый заместитель комитета Государственной думы (ГД) России по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин, внук Геннадия Зюганова Михаил Зюганов, лидер КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ГД России Геннадий Зюганов и председатель комитета ГД России по аграрным вопросам Владимир Кашин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предвыборный съезд в Подмосковье партийцы открыли опен-эйром под не вполне типичные для них напевы. Пока коммунисты постарше тщетно ждали хотя бы «Беловежскую пущу», прибывшие рокеры гремели: «Карл Маркс в каждом из нас, значит, каждый из нас — Карл Маркс». В итоге им даже подпели, тем более что поиск «подходов к молодежи» обещал стать одной из главных тем предстоящего форума.

Помимо музицирования делегаты охотно занимались фотографией. Фотографировались все и со всеми, но вокруг саратовского экс-депутата и блогера Николая Бондаренко (возглавит региональную группу в Поволжье) и главы столичного горкома Виктора Царихина (пойдет первым номером по одной из двух групп в Москве) выстраивались очереди. Вторая, по подсчетам “Ъ”, оказалась длиннее, хотя Виктор Царихин великодушно признал, что у саратовца фанатов побольше.

Геннадий Зюганов подходил ко всем сам, а лидеры региональных ячеек презентовали ему последние ноу-хау агитации и пропаганды. Больше других председателю ЦК КПРФ приглянулся мобильный агитпункт московских товарищей, разместивших ключевые тезисы партийной программы на стенах шатра.

Выступление господина Зюганова перед делегатами заняло полтора часа.

В целом речь шла о мобилизации во всех смыслах этого слова. «Можно ли побеждать, вполсилы воюя, вполсилы работая, вполсилы мобилизуясь?» — задался риторическим вопросом лидер коммунистов.

И рассудив, что побеждать таким образом никак нельзя, призвал «направить Россию на путь развития и справедливости», изложенный в партийной «Программе победы».

Этот путь подразумевает десять шагов, в числе которых — «стоп росту цен, долгов и тарифов», «возрождение деревни», «медицина для людей», «честная власть без воровства и подтасовок» и «бюджет развития». «Программа предусматривает реализацию послания президента: выход на мировые темпы, максимальное сплочение общества, обеспечение победы на фронте и полного суверенитета нашей державы»,— разъяснил позднее журналистам Геннадий Зюганов. Не меньше внимания он уделил противостоянию с Западом, продолжающейся СВО и поддержке коммунистами фронта.

Много говорили партийцы и о своем главном сопернике на предстоящих выборах, коим они считают «Единую Россию» (ЕР). Призывы к переговорам относительно будущего страны выступавшие вслед за лидером коммунисты перемежали с констатацией неудач ЕР.

«Они партия президента или партия провалов указов президента?» — вопрошал, например, депутат Госдумы Олег Смолин, припомнивший единороссам «инфляцию выше роста пенсий», проблемы с доступностью среднего и высшего образования и так далее.

До избирателей, по мнению Геннадия Зюганова, достаточно донести простой тезис: «Если вам нравится, что происходит,— голосуйте за ЕР и ее сателлитов, если нет — только за КПРФ». «Объясните новому поколению, что они будут голосовать за себя — не за нас!» — призвал соратников лидер Компартии.

По убеждению секретаря ЦК КПРФ и депутата Госдумы Сергея Обухова, партия имеет все шансы улучшить результат 2021 года (18,9% голосов по партспискам). «Если сама администрация президента дает установки на уровне 2021 года, то наши шансы гораздо выше 2021-го!» — пояснил парламентарий “Ъ” свой прогноз. По его оценке, развитие ситуации в стране дает КПРФ «большой шанс» при условии «аккуратной работы с протестной повесткой и страхами людей». «Мы будем здесь предельно аккуратны, понимая, что в условиях глобального противостояния нельзя навредить собственной стране»,— пообещал господин Обухов.

В список кандидатов в Госдуму вошли 336 человек, сообщил по итогам съезда Юрий Афонин. «Голосование тоже было очень дружное»,— заверил он (список и программу поддержали 99% делегатов). Первую тройку составят Геннадий Зюганов, Валентин Коновалов (в 2021 году второй была космонавт Светлана Савицкая) и сам господин Афонин. Среди новых лиц в числе 15 членов общефедеральной части списка — депутат Госдумы Борис Комоцкий (пять лет назад возглавлял региональный список в северных регионах) и глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов, в текущий созыв избравшийся от Белгородской и Воронежской областей.

Предпочтение кандидатуре Валентина Коновалова, по словам выступивших на съезде делегатов, отдали в связи с его историей электоральных успехов. 38-летний коммунист уже «дважды побеждал ЕР» на выборах главы республики, подчеркнул господин Зюганов. Сам глава региона в ответной речи лишь скромно подчеркивал значение командной работы партийцев.

Оставшиеся кандидаты войдут в 36 региональных групп, сообщил Юрий Афонин. Наряду с «активом Госдумы» группы возглавят видные молодые партийцы с мест, указал первый зампред. Это, например, уже упомянутый москвич Виктор Царихин, глава свердловского обкома Александр Ивачев, представители «народных предприятий» Илья Сумароков (Иркутская область) и Сергей Казанков (Марий Эл, Чувашия, Кировская область).

Наконец, заметные сторонники коммунистов, по тем или иным причинам не вступавшие в партию, среди прочих пополнят свежесозданную консультативную структуру при ЦК — высший совет. Этот «интеллектуальный орган» поможет «координировать и формировать политические структуры», а также «поддержит всех наших кандидатов», объяснил Геннадий Зюганов.

Григорий Лейба