ЛДПР послала в Думу посла

ЛДПР на своем съезде 23 июня утвердила предвыборную программу и список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму. Общефедеральную часть списка возглавили лидер партии Леонид Слуцкий, участник специальной военной операции (СВО) Алексей Верещагин и первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева. Остальные места в первой десятке получили бывшие и действующие депутаты, еще один ветеран СВО, а также посол России в Саудовской Аравии.

У входа в главное здание подмосковной базы отдыха «Прометей» делегатов приветствовал массивный стенд с надписью «100 преобразований. Мой регион — моя ответственность». На нем участникам форума предлагалось написать о какой-либо своей собственной цели. К началу съезда среди таковых значились, например, «побеждать на всех фронтах», «сделать 100 добрых дел», «защищать русских», «вернуть Петербургу былое величие», «высадить аллею» и даже «приседать по 100 раз в течение 100 дней за победу России».

В Госдуме в этот день проходило пленарное заседание, но, как заверил “Ъ” вице-спикер Борис Чернышов, организовывать партийные мероприятия в дни «пленарок» — нормальная практика, к тому же в Думе у ЛДПР остались представители. «Проводим съезд, чтобы поскорее вступить в предвыборную гонку. Как говорил Ленин, вчера было рано, завтра будет поздно»,— добавил депутат.

В зале делегаты рассаживались под музыкальное сопровождение в виде рэпа про ЛДПР. «Жириновский, Слуцкий с нами в строю, мы за Россию, за правду, за ЛДПР в бою»,— бодро зачитывал голос из динамиков.

Леонид Слуцкий, разумеется, тоже начал речь с упоминания покойного Владимира Жириновского: «Место основателя ЛДПР никто и никогда не займет — ни в партии, ни в российской политике. И в этом зале сегодня также его место с его табличкой. Идеи Жириновского продолжают жить в каждом из нас». Действительно, на одном из кресел в первом ряду была прикреплена табличка «Владимир Вольфович Жириновский, основатель ЛДПР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Министр спорта России Михаил Дегтярев на съезде Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Президент ЗАО «Новое содружество» Константин Бабкин (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Клирик Московской епархии Никон (справа) и зампредседателя Думы Борис Чернышов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Министр спорта России Михаил Дегтярев на съезде Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Президент ЗАО «Новое содружество» Константин Бабкин (в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Клирик Московской епархии Никон (справа) и зампредседателя Думы Борис Чернышов Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

Затем господин Слуцкий заговорил о трудных временах: «Люди ограничивают себя в качественной еде, лечении, образовании, жилье, отдыхе. Базовые элементы достойной жизни становятся для миллионов людей в стране все менее доступными». В то же время в Россию приезжают те, кто «не уважает наши устои», но «незаслуженно пользуется всеми благами».

«Пора вернуть русскому человеку ощущение, что мы — хозяева на своей земле!» — призвал лидер ЛДПР.

И напомнил, за что еще выступают либерал-демократы: за ежегодную индексацию пенсий, «народную ипотеку» в 3% для социально незащищенных россиян, выравнивание уровня жизни между регионами и так далее. В целом же партия готова «подставить плечо» президенту Владимиру Путину, который «сегодня не только наш национальный лидер, но и становится "центром тяжести" для здравой части человечества».

Вслед за председателем выступили и другие видные партийцы: министр спорта Михаил Дегтярев, гендиректор МИДа и экс-глава Смоленской области Алексей Островский, сенатор Вадим Деньгин, руководитель фракции ЛДПР в Мосгордуме Мария Воропаева. Нашлось место среди ораторов и участникам СВО.

А «боевой дух» съезда проявлялся даже в одежде делегатов: многие, включая лидера партии, были одеты в некое подобие военной формы с партийными нашивками.

Приветствуя участников СВО, Леонид Слуцкий не удержался от шпильки в адрес коммунистов: «Не буду, как КПРФ, считать количество гуманитарных конвоев, они у нас уходят каждый день».

После завершения торжественной части делегаты тайным голосованием утвердили списки кандидатов в Госдуму и предвыборную программу. Общефедеральную часть списка возглавили Леонид Слуцкий, участник СВО Алексей Верещагин и Мария Воропаева. По словам источника “Ъ” в партии, лидер ЛДПР давно представлял ее всем как «будущего вице-спикера Госдумы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель председателя комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Первый заместитель председателя комитета ГД России по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (в центре)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Кроме них в общефедеральную часть списка из десяти человек вошли депутат Госдумы Андрей Луговой, член высшего совета партии, депутат ульяновского заксобрания Виктор Бут, первый заместитель руководителя центрального аппарата ЛДПР, председатель движения «Блок Жириновского», экс-депутат Госдумы Александр Курдюмов, участник СВО Дмитрий Жирков (всего в Думу от ЛДПР будет баллотироваться 15 ветеранов СВО), депутат Госдумы Дмитрий Свищев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов и вице-спикер Борис Чернышов.

Первыми номерами некоторых из 35 региональных групп списка тоже станут действующие парламентарии: депутаты Госдумы Сергей Леонов и Каплан Панеш, сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. Одну из групп возглавит заместитель руководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар. А вот председателя думского комитета по региональной политике Алексея Диденко, который в 2021 году избрался по Томскому одномандатному округу, в списках не оказалось: он планирует баллотироваться в качестве самовыдвиженца.

Ксения Веретенникова