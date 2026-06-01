ЕР выдвинет в Госдуму от Тюменской области действующих депутатов и бойца СВО

По итогам предварительного голосования (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ во всех пяти одномандатных округах на территории Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, победили четыре действующий депутата нижней палаты российского парламента и депутат думы ХМАО, бывший командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов (все представляют ЕР). Региональные списки кандидатов от партии власти возглавили действующие депутаты Госдумы Эрнест Валеев и Анатолий Карпов (юг Тюменской области), Ольга Ануфриева (ХМАО) и Дмитрий Кобылкин (Ямал).

Юг Тюменской области

По Тюменскому округу (включает в себя два административных округа Тюмени и 13 муниципалитетов) вновь выдвинется депутат двух созывов, бывший генеральный директор «Российской топливной компании» Николай Брыкин (получил 27 694 голосов на праймериз). Его оппоненты, учитель школы №43 им. В.И. Муравленко Евгений Бархатов (13 478) и заведующий детским садом №172 в Тюмени Юлия Селиверстова (12 909) заняли второе и третье места соответственно;

В первую пятерку кандидатов регионального списка кандидатов ЕР в Госдуму вошли:

Депутат трех созывов Госдумы, бывший прокурор Тюменской области, заместитель генерального прокурора России и заместитель губернатора Тюменской области Эрнест Валеев (57 494);

ХМАО

По Ханты-Мансийскому округу (включает в себя Ханты-Мансийск и 14 муниципалитетов) вновь будет баллотироваться депутат Госдумы трех созывов, экс-генеральный директор компании «Газпром трансгаз Югорск» Павел Завальный (44 543). Парламентарий опередил начальника отдела по культурно-просветительской работе в Центре социальной и культурной адаптации иностранных граждан «Дома народов Югры» Сергея Чистякова (11 735) и заместителя главы администрации городского поселения Белоярский Елену Григорьеву (8 862);

В первую пятерку кандидатов регионального списка кандидатов ЕР в Госдуму вошли:

Депутат Госдумы одного созыва, адвокат Ольга Ануфриева (70 644);

ЯНАО

По единственному в регионе Ямало-Ненецкому округу вновь будет выдвигаться депутат Госдумы одного созыва, бывший директор государственно-правового департамента Ямала Дмитрий Погорелый (22 173). Парламентарий опередил начальника отдела студии «Кругозор» в ноябрьском телевизионном информационном агентстве «МИГ» Сергей Валько (9 133) и координатор по молодежным проектам регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» Лариса Миляхова (7 459).

В первую пятерку кандидатов регионального списка кандидатов ЕР в Госдуму вошли:

Депутат Госдумы одного созыва, экс-губернатор ЯНАО и бывший министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин (26 989);

Голосование за участников праймериз ЕР проходило с 25 по 31 мая, утверждение его победителей в качестве претендентов на выборах состоится в июне. Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы юга Тюменской области в нижней палате российского парламента представляют четыре депутата от ЕР и по одному от «Новых людей» (НЛ) и КПРФ, ХМАО — три от ЕР и по одному от НЛ, ЛДПР и КПРФ, ЯНАО — два от ЕР.

За время регистрации кандидатов на праймериз по отбору кандидатов от Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, на выборы в Госдуму РФ с 11 марта до 14 мая зарегистрировалось 106 претендентов, позже их число снизилось до 100. Организаторы праймериз пояснили «Ъ-Урал», что это связано с «неисполнением требований» предварительного голосования некоторыми претендентами.

Василий Алексеев