Кубань ночью 28 июня подверглась массированной атаке БПЛА, погиб один человек
Ночью 28 июня Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. Есть погибший.
Вениамин Кондратьев выразил глубокие соболезнования родным погибшего.
«Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь», — сообщил губернатор в своих соцсетях.
Также В Славянске-на-Кубани произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.
Кроме того, обломки БПЛА упали и в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Повреждены несколько частных домов. Пострадал один человек, которому на месте была оказана вся необходимую помощь.