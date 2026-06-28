Кубань ночью 28 июня подверглась массированной атаке БПЛА, погиб один человек

Ночью 28 июня Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. Есть погибший.

Вениамин Кондратьев выразил глубокие соболезнования родным погибшего.

«Поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь», — сообщил губернатор в своих соцсетях.

Также В Славянске-на-Кубани произошло возгорание на территории НПЗ, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, обломки БПЛА упали и в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Повреждены несколько частных домов. Пострадал один человек, которому на месте была оказана вся необходимую помощь.

Сергей Емельянов