Главные новости к вечеру 26 июня

Начался запрет на продажу алкоголя из-за празднования «Алых парусов». Ограничения будут действовать с 22:00 пятницы, 26 июня, до 11:00 воскресенья, 28 июня.

На 74 году жизни умер экс-министр обороны РФ Сергей Иванов. Он возглавлял ведомство с 2001 по 2007 годы. Господин Иванов был также одним из близких и давних соратников Владимира Путина. В 1976-1977 году работал в 1-м отделе Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, в одном подразделении с президентом России.

Владимир Путин, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразили соболезнования родным и близким господина Иванова.

Россия и Белоруссия обмениваются данными для расширения единого списка экстремистов. Ожидается, что взаимодействие будет расширяться и на другие сферы.

Путин рекомендовал установить в Петербурге памятник Меншикову. Согласно документу, монумент должен быть возведен совместно с российским военно-историческим обществом. Срок исполнения — до 20 сентября 2027 года.

Петербуржцам пообещали полную компенсацию за купленные путевки в «Артек». По данным властей, в Крыму находились 257 детей.

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальной жары. По прогнозам синоптиков, до 29 июня среднесуточная температура воздуха в регионе достигнет +35…+37°С.

В Петербурге разрешили купаться только в Безымянном озере. В Ленобласти пригодными для купания признали три водоема.

Девятый состав «Балтийца» для второй линии готовят к отправке из «Автово». Новые поезда постепенно заменяют устаревший подвижной состав на синей ветке. Контракт на поставку рассчитан до 2027 года.

В Ленобласти начали использовать роботов для борьбы с борщевиком. Они уничтожают растение, не нанося вреда окружающей среде.

Карина Дроздецкая