Россия и Белоруссия обмениваются данными для расширения единого списка экстремистов
Силовики двух стран ведут постоянный обмен информацией для пополнения общего перечня экстремистов. Об этом на ПМЮФ-2026 заявил председатель комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Белоруссии Геннадий Лепешко. По его словам, список, к сожалению, расширяется вместе с географией лиц, в него попадающих, сообщает «РИА Новости».
Координация между Москвой и Минском в этой области находится на высоком уровне
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Силовики Белоруссии — МВД, КГБ, Генпрокуратура — проводят эту работу, мы данными обмениваемся. Список, к сожалению, растет, и расширяется география»,— сказал господин Лепешко.
Он подчеркнул, что обмен ведется по решению властей двух стран в плановом порядке. Ожидается, что взаимодействие будет расширяться и на другие сферы.