Россия и Белоруссия обмениваются данными для расширения единого списка экстремистов

Силовики двух стран ведут постоянный обмен информацией для пополнения общего перечня экстремистов. Об этом на ПМЮФ-2026 заявил председатель комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Белоруссии Геннадий Лепешко. По его словам, список, к сожалению, расширяется вместе с географией лиц, в него попадающих, сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координация между Москвой и Минском в этой области находится на высоком уровне

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Координация между Москвой и Минском в этой области находится на высоком уровне

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Силовики Белоруссии — МВД, КГБ, Генпрокуратура — проводят эту работу, мы данными обмениваемся. Список, к сожалению, растет, и расширяется география»,— сказал господин Лепешко.

Он подчеркнул, что обмен ведется по решению властей двух стран в плановом порядке. Ожидается, что взаимодействие будет расширяться и на другие сферы.

Кирилл Конторщиков