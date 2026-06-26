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Россия и Белоруссия обмениваются данными для расширения единого списка экстремистов

Силовики двух стран ведут постоянный обмен информацией для пополнения общего перечня экстремистов. Об этом на ПМЮФ-2026 заявил председатель комиссии по нацбезопасности Палаты представителей Белоруссии Геннадий Лепешко. По его словам, список, к сожалению, расширяется вместе с географией лиц, в него попадающих, сообщает «РИА Новости».

Координация между Москвой и Минском в этой области находится на высоком уровне

Координация между Москвой и Минском в этой области находится на высоком уровне

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Координация между Москвой и Минском в этой области находится на высоком уровне

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Силовики Белоруссии — МВД, КГБ, Генпрокуратура — проводят эту работу, мы данными обмениваемся. Список, к сожалению, растет, и расширяется география»,— сказал господин Лепешко.

Он подчеркнул, что обмен ведется по решению властей двух стран в плановом порядке. Ожидается, что взаимодействие будет расширяться и на другие сферы.

Кирилл Конторщиков

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